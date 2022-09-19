Kiminin kafası kiminin yüzü şişti! Tehlike şimdi de İzmir'de 0:00 / 0:00

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İstanbul'dan sonra İzmir'de de sivrisinek kabusu yaşanıyor. Aedes tipi sivrisineklerin daha saldırgan olduğunu söyleyen Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Yasemin Nadir, "Yaptıkları lezyonlar biraz daha büyük, alerji gelişme olasılığı ve kaşıntı yapma olasılığı daha yüksek. Bu tür şikayetlerle artış söz konusu" dedi.

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Isırıklar sonucu ciltte şişliklere ve kaşıntı sebebiyle yaralara sebep olan sivrisinekler, alerjik bireyleri daha ciddi etkiliyor.

Sivrisinek popülasyonunda mevsimsel ve iklimsel değişiklikler nedeniyle artış olduğunu aktaran Nadir, "Yapmamamız gereken şey; tırnakla kaşımak yani deriyi parçalamaktır. Kaşıntı bir döngü şeklinde artıyor" diye konuştu.