Sivrisinekler neden bazı insanları daha çok ısırıyor?

VÜCUT TERİ

Sivrisinekler özellikle insan derisinde yer alan ter bezlerinin salgıladıkları kokulara karşı hassaslardır. Ter bezlerinin salgıladıkları bileşikler arasında birkaçı sivrisinekleri algısını daha fazla artırır bunlar, laktik asit ve amonyak bileşikleridir. Araştırmacılar sivrisineklerin neden ter kokusuna karşı hassas olduklarıyla ilgili ise çalışmalara devam ediyor.

Bu nedenler arasında ise genetik faktörler, ciltteki bazı bakteriler veya her ikisinin de yer alması olduğu düşünülüyor.

Vücut kokuları genetik tarafından belirlenen bir yapıdır. Sivrisinekler tarafından sıkça ısırılan kişilerle kan bağınız varsa siz de duyarlı olabilirler.