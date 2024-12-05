Siyah Kalp 12. Bölüm izle: Yeni bölüm özeti ve kareleri yayında! Siyah Kalp'te bu akşam neler olacak?
Show TV'nin Tims&B Productions imzalı dizisi Siyah Kalp 12. bölümü ile ekrana geliyor. Yeni bölümü kaçırmak istemeyenler Siyah Kalp 12. bölüm izle ekranı için araştırmalarına başladı. Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği dizinin yeni bölümünde Cihan ve Nuh birbirine silah çekmiştir. Sevilay her ne kadar Nuh'un yanında kalmak istese de onları çevreleyen silahlı adamların Cihan'ın emriyle Nuh'a bir şey yapmasından korkar. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Siyah Kalp yeni bölüm full HD izle…
Show TV’nin konusu ve oyuncu kadrosuyla beğeni toplayan dizisi Siyah Kalp 12. bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor. Sürükleyici hikayesi ve büyülü atmosferiyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen Siyah Kalp’te bu akşam neler olacak sorusu yeni bölüm özeti ile yanıt buldu. Yeni bölümde Cihan, Melek’e karşı duygularını bastırmaya çalışırken öfkesiyle etrafındakileri yakmaya başlamıştır. Melek ise zor bir kararın eşiğindedir. Yeni bölümü kaçırmak istemeyenler için Siyah Kalp 12. bölüm canlı izle ekranı haberimizde! İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Siyah Kalp yeni bölüm izle kesintisiz, full HD…
SİYAH KALP'İN 12. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Cihan ve Nuh birbirine silah çekmiştir.
Sevilay her ne kadar Nuh’un yanında kalmak istese de onları çevreleyen silahlı adamların Cihan’ın emriyle Nuh’a bir şey yapmasından korkar.
Nuh ise ne olursa olsun geri adım atmaz.
Bu ana kadar birbirine anlayışlı olan Sevilay ve Cihan’ın arasında ipler gerilir.
Cihan, Melek’e karşı duygularını bastırmaya çalışırken öfkesiyle etrafındakileri yakmaya başlamıştır.
Melek ise zor bir kararın eşiğindedir.
Cihan’a karşı yaşadığı hayal kırıklığının üzüntüsü içerisindeyken karnındaki bebeği aldırmayı düşünür.
Sumru yaptığı yanlışları düzeltmeye kararlıdır.
Kendi ayakları üzerinde dururken aynı zamanda ikizlere de annelik borcunu ödemeye çalışır.
Fakat gerçekler su yüzüne çıksa da herkesi daha büyük sınavlar beklemektedir.
SİYAH KALP YENİ BÖLÜM CANLI İZLE
Bu akşam 20.00'de ekrana gelecek olan Siyah Kalp dizisinin 12. Bölümünü Show TV canlı yayın linki aracılığıyla izleyebilirsiniz.