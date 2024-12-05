Show TV’nin konusu ve oyuncu kadrosuyla beğeni toplayan dizisi Siyah Kalp 12. bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor. Sürükleyici hikayesi ve büyülü atmosferiyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen Siyah Kalp’te bu akşam neler olacak sorusu yeni bölüm özeti ile yanıt buldu. Yeni bölümde Cihan, Melek’e karşı duygularını bastırmaya çalışırken öfkesiyle etrafındakileri yakmaya başlamıştır. Melek ise zor bir kararın eşiğindedir. Yeni bölümü kaçırmak istemeyenler için Siyah Kalp 12. bölüm canlı izle ekranı haberimizde! İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Siyah Kalp yeni bölüm izle kesintisiz, full HD…