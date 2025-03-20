Show TV’nin sevilen dizisi Siyah Kalp, bu akşam yeni bölümü ile ekrana geliyor. Yeni bölümü internet üzerinden takip etmek isteyen izleyiciler Siyah Kalp 25. bölüm canlı izle ekranı araştırması yapıyor. Yönetmen koltuğunda Ali Balcı’nın oturduğu, senaryosunu Yıldız Tunç’un kaleme aldığı Tims&B Productions imzalı dizinin yeni bölümünde Sumru, Nuh’un değişmesi için burnunun sürtmesi gerektiğinin farkındadır. Onun öğreneceği bilgi ise iki ailede de dengeleri alt üst edecektir. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Siyah Kalp yeni bölüm izle full HD, donmadan, kesintisiz…