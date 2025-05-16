Siyah Kalp 32. bölüm izle! Show TV ile Siyah Kalp son bölüm izle
Siyah Kalp 32. bölüm izle ekranı için araştırmalar hız kazandı. Show TV'nin Tims&B Productions imzalı sevilen dizisi Siyah Kalp, 15 Mayıs Perşembe akşamı yeni bölümüyle ekrana geldi. Yönetmenliğini Ali Balcı'nın üstlendiği, senaryosu Yıldız Tunç tarafından kaleme alınan dizinin son bölümünde Sevilay, üzüntüsünü saklayıp Nuh'un onun yanında dik durmaya çalışır. Nuh'un zamanı ise gittikçe daralmaktadır. İşte, Show TV ekranı ile Siyah Kalp son bölüm izle full HD, tek parça ve kesintisiz...
Siyah Kalp 32. bölüm izle linki son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler tarafından araştırılmaya başlandı. Ece Uslu, Aras Aydın, Hafsanur Sancaktutan, Leyla Tanlar, Burak Tozkoparan, İlker Aksum, Esra Dermancıoğlu, Işıl Yücesoy gibi başarılı oyuncuları bir araya getiren Siyah Kalp dizisinin 32. bölümünde Sumru, Halil’in iftiralarına dayanamayarak Nihayet’in getirdiği silahı ateşler. İşte, Show TV ekranı ile Siyah Kalp son bölüm izle full HD, kesintisiz ve tek parça.
SİYAH KALP’İN 32. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Sumru, Halil’in iftiralarına dayanamayarak Nihayet’in getirdiği silahı ateşlemiştir.
Sumru hemen emniyete gidip teslim olmaya karar verir.
Sumru ve Nihayet’in durumundan haberdar olan aile hemen harekete geçer.
Fakat Sumru’nun evlatlarına ve Tahsin’e olan kırgınlığı devam etmektedir.
Peri’nin Kapadokya’ya gelişinden rahatsız olan Melek onun asıl niyetini anlamaya çalışır.
Peri ise Cihan’a yakın olmanın yollarını arar.
Sevilay bir taraftan Nuh için endişelenirken bir taraftan da üzüntüsünü saklayıp onun yanında dik durmaya çalışır.
Nuh’un zamanı ise gittikçe daralmaktadır.
SİYAH KALP SON BÖLÜM İZLE
15 Mayıs Perşembe akşamı ekrana gelen Siyah Kalp dizisinin 32. Bölümünü Show TV ekranı üzerinden full HD, kesintisiz ve tek parça olarak izleyebilirsiniz.