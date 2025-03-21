'Siyah Kalp'in, 26'ncı bölümünden ilk tanıtım yayınlandı
SHOW TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi 'Siyah Kalp'in, 26'ncı bölümünden ilk tanıtım yayınlandı
SHOW TV’nin, Tims&B Productions imzalı, yapımcılığını Timur Savcı ile Burak Sağyaşar’ın üstlendiği dizisi 'Siyah Kalp'in, merakla beklenen 26'ncı bölümünden ilk tanıtım yayınlandı.
Siyah Kalp’in 26. Bölüm Tanıtımı;
Yayınlanan tanıtımda Nuh’un düğünde tutuklanan Cihan’ın suçlu olduğunu düşünmesi ikili arasındaki suların durulmayacağının göstergesi olurken Sumru, Nuh’a yanında olmadığını söylüyor. Nuh’un Sevilay'ı da kaybetmesiyle sonradan edindiği ailesini bir kez daha kaybetmemek adına neler yapacağı yeni bölümde yaşanacaklarla olan merakı arttırıyor.
Yönetmenliğini Murat Saraçoğlu ve Evren Karabıyık Günaydın’ın, senaryosunu Yıldız Tunç’un üstlendiği 'Siyah Kalp'in kadrosunda Ece Uslu (Sumru), Aras Aydın (Nuh), Hafsanur Sancaktutan (Melek), Leyla Tanlar (Sevilay), Burak Tozkoparan (Cihan), Esra Dermancıoğlu (Hikmet), Genco Özak (Esat), İlker Aksum (Tahsin), Bülent Polat (Bünyamin), Ayşe Tunaboylu (Enise), Gözde Çığacı (Canan), Derin İnce (Harika), Deniz Karabaş (Esma) ve Işıl Yücesoy (Nihayet) gibi birbirinden başarılı ve usta isim yer alıyor.
'Siyah Kalp', yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!