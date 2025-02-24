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        Haberler Televizyon 'Siyah Kalp'in, yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

        'Siyah Kalp'in, yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Siyah Kalp'in, merakla beklenen yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.02.2025 - 23:35 Güncelleme: 24.02.2025 - 23:35
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        SHOW TV’nin, Tims&B Productions imzalı, yapımcılığını Timur Savcı ile Burak Sağyaşar’ın üstlendiği dizisi 'Siyah Kalp'in, merakla beklenen yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.

        'Siyah Kalp'in 22. Bölüm 2. Tanıtımı;

        Yayınlanan tanıtımda Sumru, Tahsin’in vurulmasında Samet’i suçlarken Samet’in Tahsin’i vurmak için adam tutması tanıtıma damgasını vuruyor.

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        Sevilay, Nuh’a son şansını verirken polislerin Tahsin’in evinde gömdükleri cesedi bulmasıyla neler olacağı merak konusu oluyor.

        Nuh ve Cihan arasındaki husumetin giderek artmasıyla yeni bölümde ikili arasındaki gerilim heyecanı yükseltiyor.

        Yönetmenliğini; Murat Saraçoğlu ile Evren Karabıyık Günaydın’ın, senaristliğini; Yıldız Tunç’un üstlendiği 'Siyah Kalp’in kadrosunda; Ece Uslu (Sumru), Aras Aydın (Nuh), Hafsanur Sancaktutan (Melek), Leyla Tanlar (Sevilay), Burak Tozkoparan (Cihan), Esra Dermancıoğlu (Hikmet), Burak Sergen (Samet), Genco Özak (Esat), İlker Aksum (Tahsin), Bülent Polat (Bünyamin), Ayşe Tunaboylu (Enise), Gözde Cığacı (Canan), Derin İnce (Harika), Deniz Karabaş (Esma), Ferda Işıl (Sakine) ve Işıl Yücesoy (Nihayet) gibi birbirinden başarılı ve usta isim yer alıyor.

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        'Siyah Kalp', yeni bölümüyle perşembe akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!

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