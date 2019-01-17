Sosyal medyadaki son akım “10 years challenge”da özellikle ünlüler, 10 yıl önceki ve bugünkü fotoğraflarını yan yana paylaşarak bir anlamda zamana meydan okuduklarını anlatıyorlar. Meydan okuma anlamına gelen “challenge” aslında siyasete yabancı bir kavram değil. Liderler rakiplerine, dış güçlere ya da statükoya meydan okuyarak siyasi duruşunu ortaya koyuyor. Bu meydan okumayı zaman zaman sosyal medya hesaplarından da yapıyorlar. Peki son akıma liderler de dahil olsaydı ortaya nasıl bir görüntü çıkardı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP lideri Devlet Bahçeli’nin 2009 ve 2019’daki fotoğraflarını karşılaştırdık…

RECEP TAYYİP ERDOĞAN

(FOTOĞRAFLAR: 2009 - 2019)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2009 yılında başbakanlığının yedinci yılındaydı. İlk fotoğrafın çekildiği yıldan sonra Erdoğan, 2009 ve 2014 yerel seçimlerine; 2010 referandumu ve 2011 genel seçimlerine partisinin lideri olarak katıldı. 10 Ağustos 2014’teki cumhurbaşkanı seçiminde halkın seçtiği ilk cumhurbaşkanı oldu. 2017’deki anayasa değişikliğinin ardından yeniden AK Parti’ye oldu ve genel başkanlığı devraldı. 24 Haziran 2018’de birlikte yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimine de partisinin başında katıldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU

(FOTOĞRAFLAR: 2009 - 2019)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için 2009 hareketli bir yıldı. Grup başkanvekilliği görevindeyken gündeme getirdiği dosyalarla ve siyasi polemiklerle ünlenen Kılıçdaroğlu, aynı yılın Mart ayındaki yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. Bu seçimi kaybeden Kılıçdaroğlu, kaset kumpası sonucu genel başkanlıktan istifa eden Deniz Baykal’ın ardından 22 Mayıs 2010’da CHP’nin yeni lideri oldu.

DEVLET BAHÇELİ

(FOTOĞRAFLAR: 2009 - 2019)

Koalisyon ortağı olarak girdiği 2002 seçimlerinde parlamento dışı kalan MHP’nin Meclis’e dönmesi 2007’deki seçimle oldu. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek veren Bahçeli, 2017’deki anayasa değişikliği referandumunun da bir anlamda fitilini ateşledi. 24 Haziran 2018 seçimlerinde cumhurbaşkanlığı için Erdoğan’ı destekleyen Bahçeli, milletvekili seçiminde de AK Parti ile ittifak yaptı. Adını Bahçeli’nin verdiği Cumhur İttifakı 31 Mart 2019’daki yerel seçimler için de sürüyor.