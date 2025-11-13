Habertürk
        'Bereketli Topraklar', soluksuz bir mücadeleye davet ediyor

        ‘Bereketli Topraklar’, soluksuz bir mücadeleye davet ediyor

        SHOW TV'nin, ilgiyle izlenen dizisi 'Bereketli Topraklar', pazar akşamı ekrana gelecek yeni bölümüyle izleyicileri; aşk, intikam ve adaletin iç içe geçtiği soluksuz bir mücadeleye davet ediyor

        Giriş: 13.11.2025 - 23:03 Güncelleme: 13.11.2025 - 23:03
        "Sizi gözaltına alıyorum"
        SHOW TV’nin, yapımını Süreç Film’in üstlendiği ilgiyle izlenen dizisi ‘Bereketli Topraklar’, pazar akşamı ekrana gelecek yeni bölümüyle izleyicileri; aşk, intikam ve adaletin iç içe geçtiği soluksuz bir mücadeleye davet ediyor.

        İşte 'Bereketli Topraklar’ın 3'üncü bölüm 2'nci tanıtımı;

        Yayınlanan yeni tanıtımda, Bekir’in dedesi Cemal Karahanlı’yı öldürerek Karahanlılar’ın başına geçmesi büyük bir yankı uyandırıyor. Nevin’in Tarık Savcı’nın ölümüne dair araştırmalarını derinleştirerek adım adım ilerleyişi, tansiyonu daha da yükseltiyor. Diğer yanda, Salih ve Fatma’nın tüm engellere rağmen ilişkilerini sürdürmeye çalışması iki aile arasında yeni bir krizinde habercisi oluyor. Savcı Nevin’in Ömer ve Ferit Bereketlioğlu’nu gözaltına almasıyla birlikte dengeler yeniden değişirken, Ömer’in topraklarını Salih’e emanet etmesi herkesin aklına aynı soruyu getiriyor ‘Salih, artık bu topraklara gerçekten ait hissedecek mi?’

        'Bereketli Topraklar’ın kadrosunda; Engin Akyürek, Gülsim Ali, Belçim Bilgin, Yiğit Koçak, Sarp Akkaya, İlayda Akdoğan, Zehra Kelleci, Hakan Çelebi, Bahar Süer, Gözde Demirtaş, Ekrem Şen, Mert Özbek ve Ayşegül Günay yer alıyor.

        ‘Bereketli Topraklar’, yeni bölümüyle Pazar akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!

        #Bereketli Topraklar
