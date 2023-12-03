Sizi kahkahalarla güldürecek basit ama yaratıcı şakalar

"Mükemmel şaka: Arkadaşınızın gizlice yüzünüzün bir fotoğrafını tişört yapmak için kullanması ve bunları yerel ikinci el mağazalarına bağışlaması."

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Arkadaşım Güney Kore'yi ziyaret ediyordu. Kendisine İngilizce ve Korece sunumuyla birlikte bir tişört vermenin komik olacağını düşündüm. İngilizcesi şöyle diyor, 'Merhaba benim adım Dylan. Adın ne?'. Korecesi ise şöyle, 'Kulağım pek iyi duymuyor. Konuşurken sesinizi mümkün olduğu kadar yüksek çıkarabilir misiniz?'