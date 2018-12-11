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Beschastnykh ve Slimani'den sonraki en kötü performanslara ise 12 maçta ikişer gol atan Güiza ile Janssen imza attı. Slimani ve Beschastnykh dışında son 17 sezonda sarı-lacivertli takıma transfer olan yabancı santrforların Süper Lig'deki ilk 12 maçlık performansları şöyle: