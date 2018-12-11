Fenerbahçe'nin sezon başı kadrosuna kattığı Cezayirli santrfor İslam Slimani, Spor Toto Süper Lig'de şu ana kadar ortaya koyduğu performansla, son 17 sezonda kulüp tarihinin en kötü performanslarından birine imza attı.
İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'den kiralanan Slimani, sarı-lacivertlilere transfer olan yabancı santrforların ilk sezonları dikkate alındığında, Süper Lig'de şu ana kadar attığı tek golle en verimsiz ileri uç oyuncularından biri oldu.
Süper Lig'de geride kalan 15 haftada forma giydiği 12 maçın tamamında sahaya ilk 11'de çıkan Slimani, sadece 4. haftadaki Kayserispor maçında ağları havalandırabildi.
Slimani, Fenerbahçe'ye 2002-2003 sezonunun devre arasında transfer edilen Rus futbolcu Vladimir Beschastnykh'in performansına ortak oldu. Beschastnykh, sadece 12 lig maçında forma giyip tek gol atmıştı.
GEÇTİĞİ FUTBOLCU YOK
Beschastnykh'ten Slimani'ye kadar geçen süreçte Fenerbahçe'ye transfer olan santrforların birçoğu ilk 12 maçlık performanslarında gol sıkıntısı çekmedi.
Bu iki ismin dışında son 17 sezonda Fenerbahçe'ye Washington, Nobre, Anelka, Kezman, Güiza, Niang, Sow, Bienvenu, Kuyt, Webo, Emenike, Van Persie, Fernandao, Janssen ile Frey yabancı santrfor olarak transfer edildi.
Bu futbolcular içinde Fenerbahçe'yle ligde çıktığı ilk 12 maçta en fazla skor üreten isim Nobre oldu. Nobre, 2003-2004 sezonunun devre arasında geldiği sarı-lacivertlilerle 12 maçta 12 gol atarak çok iyi bir performans sergiledi.
Beschastnykh ve Slimani'den sonraki en kötü performanslara ise 12 maçta ikişer gol atan Güiza ile Janssen imza attı. Slimani ve Beschastnykh dışında son 17 sezonda sarı-lacivertli takıma transfer olan yabancı santrforların Süper Lig'deki ilk 12 maçlık performansları şöyle:
2002-2003 Washington 9
2003-2004 Nobre 12
2004-2005 Anelka 3
2006-2007 Kezman 4
2008-2009 Güiza 2
2010-2011 Niang 8
2011-2012 Sow 7
2011-2012 Bienvenu 4
2012-2013 Kuyt 4
2013-2014 Webo 6
2012-2013 Emenike 5
2015-2016 Van Persie 5
2015-2016 Fernandao 4
2016-2017 Sow (Kiralık) 7
2016-2017 Emenike (Kiradan döndü) 3
2017-2018 Janssen 2
2018-2019 Frey 3
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