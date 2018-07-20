Slovan Liberec - MFK Karvina maçı öncesi rakamlar

Çek Cumhuriyeti Czech Liga heyecanı devam ediyor. Slovan Liberec, 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü MFK Karvina takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 18:00. Slovan Liberec, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. MFK Karvina son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 255 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Slovan Liberec kazanırsa 1.45, beraberlik çıkarsa 3.40, MFK Karvina sahadan galip ayrılırsa 4.50 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.55, 2.5 gol üstünün oranı 1.80. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Slovan Liberec önceki hafta Tescoma Zlin mücadelesinde 3-1 yenildi.

MFK Karvina, Vysocina Jihlava karşılaşmaında 0-2 kazandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ