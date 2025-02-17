Soba gazı faciası! Yaşlı çift hayatını kaybetti
Gümüşhane'de yürekleri yakan bir facia yaşandı. Olayda sobadan sızan gazdan zehirlenen 71 yaşındaki Galip Genel ile 79 yaşındaki eşi Müşkinaz Genel, hayatını kaybetti
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen çift yaşamını yitirdi.
AA'da yer alan habere göre Deredolu beldesinde yaşayan Galip (71) ve eşi Müşkinaz Genel'e (79) ulaşamayan yakınları, çiftin evine gitti.
Evde çiftin hareketsiz yattığını gören yakınları, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi.
Eve gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde çiftin öldüğü belirlendi. Sobadan sızan gazdan zehirlenen Genel çiftinin cenazeleri, otopsi işlemleri için Gümüşhane Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.