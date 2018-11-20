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Soğan depolarına denetimler yapıldı

Soğan fiyatlarına ilişkin spekülatif hareketlerin oluşması üzerine soğan depolarına yönelik denetimler yapıldı

20.11.2018 - 20:02 | Güncelleme: AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı ekiplerince, soğan fiyatlarındaki spekülatif hareketlilik nedeniyle, önemli soğan üretim merkezlerinden Polatlı'da toptancı hali, soğan depoları ve nakliye kamyonları denetlendi.

AA'nın haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın talimatıyla Ankara Vergi Dairesi ekiplerince, son 2 günde ilçede yapılan denetimlerde, soğan depolarının büyük bölümünün kapalı olduğu ve soğan satışı yapılmadığı tespit edildi.

Bunun üzerine daha kapsamlı bir çalışma için harekete geçen ekipler, bugün de toptancı hali, nakliye kamyonları, soğan üretiminin yapıldığı köyler ve soğan depolarında denetimlerde bulundu.

Soğan taşıyan kamyonlarda sevk irsaliyesi ve müstahsil makbuzu incelendi. Kapalı depolarının sahipleri çağırtılarak, kapıları açtırıldı.

Soğan depolarında fiili stok tespit edildi, ürün miktarları belirlendi. Depo denetimlerinde, hasat döneminden itibaren soğanın alış ve satış fiyatları ile spekülatif fiyat gelişmelerinin yaşandığı son dönemdeki alış ve satış fiyatları incelendi. Evrak denetimi yapıldı.

Denetim sonuçları, vergi incelemeleri için veri teşkil edecek, gerekli bilgiler Ticaret Bakanlığı ile de paylaşılacak.

Ekiplerin Polatlı bölgesine yönelik denetimlerinin aralıksız süreceği belirtildi.

ÇORUM'DA DA DENETİM YAPILDI

Çorum'un Alaca ilçesindeki soğan depolarına yönelik denetimler yapıldı.

Çorum Vergi Dairesi Müdürlüğü ekipleri, soğan üretiminin yapıldığı Alaca ilçesindeki depolara yönelik denetim çalışması başlattı.

İlçenin büyük soğan üreticisi konumundaki kişilere ait depolarda denetimde bulunan ekipler tarafından stoklardaki ürün miktarları belirlendi. Depo denetimlerinde, hasat döneminden itibaren soğanın alış ve satış fiyatları ile spekülatif fiyat gelişmelerinin yaşandığı son dönemdeki alış ve satış fiyatları incelendi. Evrak denetimleri de yapılarak, tutanak tutuldu.

Vergi Dairesi Müdürü İsrafil Sezgin'in de katıldığı denetim sonuçları, vergi incelemeleri için veri teşkil edecek, gerekli bilgiler Ticaret Bakanlığı ile de paylaşılacak.

Sezgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çorum'un tüm ilçelerinde denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini belirterek, soğan fiyatlarına ilişkin spekülatif hareketlerin önlenmesi için gerekli yaptırımların uygulanacağını söyledi.

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