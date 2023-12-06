Soğuk kış günlerinde bağışıklığınızı yükseltecek 7 çay
Kış hastalıklarından olan soğuk algınlığının belirtileri arasında hapşırma, burun akıntısı ve tıkanıklığı, boğaz ağrısı, öksürük gibi semptomlar bulunur. Uzmanlara göre, kış aylarında tüketilen bitki çayları, sağlığımızı desteklemenin etkili bir yolu olabilir. İşte sizin için seçtiğimiz bağışıklık dostu bitki çayları…
1. NANE ÇAYI
Nane çayının, solunum yollarındaki mukusu temizleyerek balgam söktürücü etkisi vardır. Ayrıca, Yeni Zelandalı diyetisyen Krutika Nanavati’ye göre nane çayının içerisindeki yağlar, aynı zamanda boğaz ağrısını da hafifletici etkiye sahiptir.
2. LİMON ÇAYI
C vitamini içeren limon çayı, soğuk algınlığını azaltmakta yardımcı olabilir. Soğuk algınlığına yakalandıktan sonra C vitamini almak yetersiz kalacağı için kış boyunca yeterli C vitamini tüketmek daha iyi bir seçenek olacaktır. Örneğin, çayınıza limon eklemek mantıklı bir hareket olacaktır.
3. EKİNEZYA ÇAYI
Bazı araştırmalar, ekinezyanın soğuk algınlığına yakalanma ihtimalini azaltabileceğini gösteriyor. Kış aylarında ekinezya çayı içmeye başlamak bağışıklığı güçlendirmede etkili olacaktır.
4. ZENCEFİL ÇAYI
Zencefil, içeriğinde bulunan gingerol adlı bitki besin maddesinin yanı sıra kuersetin ve zingeron gibi bileşikler açısından da zengindir. Bu bileşikler, soğuk algınlığından romatizmaya kadar çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Afrika ve Çin’de özellikle soğuk algınlığı semptomlarını hafifletmek için kullanılan bu bitki, son zamanlarda Türkiye’de de bir hayli kullanılıyor.
5. YEŞİL ÇAY
Yakın zamanda yapılan bir incelemede yeşil çayın içerdiği kateşinlerin, grip enfeksiyonuna iyi geldiği bulunmuştur. FDA (ABD Gıda ve İlaç Dairesi)’daki araştırmacılar, yeşil çayın içerdiği kafein bakımından idrar söktürücü etkiye sahip olmasından dolayı tüketirken dikkatli olunmasında fayda olduğunu ve vücudu susuz bırakmamak için çayla beraber su tüketilmesi gerektiğini de hatırlatıyor.
6. KARA MÜRVER ÇAYI
Mürverin içerisinde bulunan antosiyanin ve flavonoid bileşikleri, antioksidan özelliğiyle soğuk algınlığına iyi gelebilir; hastalığın derecesini ve süresini azaltmaya yardımcı olabilir.
7. MEYAN KÖKÜ ÇAYI
Meyan kökü çayı, yüzyıllardır geleneksel Çin tıbbında kullanılan bir içeriktir. Ana aktif bileşenlerinden birisi olan gliserizin, grip virüsünün önlenmesinde yardımcıdır.
Not: Çayların miktarı ve tüketim sıklığı için doktorunuza başvurun.
Kaynak: Health, FDA(Food and Drug Administration)