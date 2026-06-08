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        Haberler Bilgi Alışveriş ŞOK 10 Haziran 2026 aktüel kataloğu yayında: ŞOK marketlere Kamp Sandalyesi, Ocakbaşı Izgara ve Elektrikli Ocak geliyor! ŞOK Çarşamba fırsat ürünleri neler?

        ŞOK 10 Haziran 2026 aktüel kataloğu: Bu Çarşamba ŞOK marketlere Kamp Sandalyesi, Ocakbaşı Izgara ve Elektrikli Ocak geliyor!

        ŞOK marketin 10-16 Haziran 2026 tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu hafta raflarda torbasız süpürge, kapaklı ızgara, para kasası ve elektrikli ocak gibi dikkat çeken ürünlerin yanı sıra dikiş makinesi, dekoratif çiçekler, termos çeşitleri, piknik setleri, sandalye minderleri, plaj havluları, erkek deniz şortları, şapka, sandalet ve terlik gibi yaz sezonuna uygun pek çok ürün yer alacak. İndirimli ürünleri takip eden vatandaşlar ise "ŞOK'ta bu Çarşamba neler var?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 10-16 Haziran 2026 ŞOK aktüel ürünler kataloğu ve haftanın öne çıkan fırsatları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Haziran 2026 - 17:40 Güncelleme:
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        ŞOK’un 10-16 Haziran 2026 tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Bu hafta ŞOK raflarında torbasız süpürge, kapaklı ızgara, para kasası ve elektrikli ocak gibi birçok ürün satışa çıkacak. Kulaküstü kulaklık, bahçe lambası, duvar lambası ve mantar masa da haftanın dikkat çeken ürünleri arasında yer alacak. Toz torbasız elektrikli süpürge, Ocakbaşı kapaklı ızgara, büyük elektronik para kasası, Bluetooth hoparlör, şarjlı saç sakal makinesi, kamp termosu, termo piknik çantası ve plaj havlusu satışa çıkacak ürünler arasında bulunuyor. Ayrıca kamp masası, metal masa, kamp sandalyesi ve temizlik ürünleri de müşterilerle buluşacak. Peki, ŞOK’ta bu hafta neler var? İşte 10-16 Haziran 2026 ŞOK aktüel ürünler kataloğu ve haftanın öne çıkan fırsatları…

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        ŞOK 10 HAZİRAN 2026 AKTÜEL KATALOĞU

        Toz Torbasız Süpürge 3.999 TL

        Büyük Elektronik Para Kasası 1.999 TL

        Şişli Ocakbaşı Kapaklı Izgara 1.699 TL

        Lüks Kamp Sandalyesi 1.590 TL

        Kamp Termos (30 L) 1.290 TL

        Katlanır Ahşap Görünümlü Metal Masa (70x70 cm) 1.190 TL

        Güneşlikli Kamp Sandalyesi 1.190 TL

        XL Kamp Sandalyesi 799 TL

        Scapsea Çocuk Kolluğu 799 TL

        Elektrikli Ocak 799 TL

        Kulaküstü Kulaklık 799 TL

        Baykuş Figürlü Bluetooth Hoparlör 699 TL

        Lüks Plaj/Piknik Sandalyesi 599 TL

        Şarjlı Saç Sakal Tıraş Makinesi 599 TL

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        Sensörlü Solar Duvar Lambası 599 TL

        Havuzlu Plaj Oyun Çadırı 599 TL

        Katlanır Kare Kamp Masası 499 TL

        Pickleball Raket Seti 499 TL

        Piknik Termos (14.5 L) 499 TL

        Handminton Seti 399 TL

        Piknik Termos (4.5 L) 399 TL

        Kamp Sandalyesi (Desenli) 379 TL

        Erkek Deniz Şortu Desenli 349 TL

        Erkek Deniz Şortu Düz Renk 349 TL

        Çocuk Kamp Sandalyesi 349 TL

        Plaj/Piknik Sandalyesi 349 TL

        Kamp Sandalyesi (Düz renk) 349 TL

        Çocuk Devam Sütü Çeşitleri 299 TL

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        Yok Ötesi Ekstra His (20'li) 299 TL

        File Plaj Çantası Büyük Boy 279 TL

        Fileli Termos Plaj Çantası 279 TL

        Jüt Tabanlı Kumaş Plaj Çantası 279 TL

        El Dikiş Makinesi 275 TL

        Pizza King 4'lü (780 g) 265 TL

        Nitril Muayene Eldiveni (Siyah 100'lü) 259 TL

        Şapka 249 TL

        20 Ledli Dekorasyon Çiçek 249 TL

        Solar Ledli Askılı Bahçe Aplik Lambası249 TL

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        Fileli Deniz Yatağı (120x70 cm) 249 TL

        Dijital Baskılı Büyük Boy Çanta 249 TL

        Plaj Raket Seti 249 TL

        Dijital Baskılı Plaj Havlusu 249 TL

        Kadın Sandalet Şeffaf Simli 229 TL

        Jüt Plaj Çantası 229 TL

        File Plaj Çantası (40x48x18 cm) 229 TL

        Kumaş Plaj Çantası Nakışlı 229 TL

        Piknik Seti (6 Kişilik, 30 Parça) 219 TL

        Solar Mantar Lamba 219 TL

        Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Beyaz Peynir (600 g) 215 TL

        Usta Fıstık Cenneti (460 ml) 209 TL

        Gül Suyu / Papatya Suyu / Aloe Vera Jel (100 ml) 199 TL

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        Siyah Çay (1000 g) 199 TL

        Tam Yağlı Kaşar Peyniri (500 g) 199 TL

        Domestos Dağ Esintisi (3240 ml) 189 TL

        Sensörlü Solar Duvar Lambası (diğer model) 185 TL

        Deodorant Çeşitleri (150 ml) 184 TL

        Termo Piknik Çantası (23 L) 179 TL

        Dijital Baskılı Plaj Çantası 179 TL

        Jakarlı Plaj Havlusu 179 TL

        Tek Yüz Pestamal Havlu 179 TL

        Çek İttir Kitap Çeşitleri 179 TL

        Dana Döner (300 g) 169 TL

        Maraş Sade/Sade-Çikolata (500 ml) 165 TL

        Diş Fırçası 160 TL

        Kadın Terlik (Bej) 159 TL

        Yarım Yağlı Taze Beyaz Peynir (650 g) 159 TL

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        Kadın Örgü Bantlı Terlik 159 TL

        Termo Piknik Çantası (12 L) 149 TL

        Termo Piknik Çantası Silindir Model (9 L) 149 TL

        Ananas Desenli Saç Fırçası 149 TL

        Hassas Bakım Yumuşak Diş Fırçası (1+1) 139 TL

        Şampuan (350 ml) 139 TL

        Omo Express Fresh Beyazlar / Beyaz ve Renkliler (840 ml) 139 TL

        Yerli Pilavlık Pirinç (2,5 kg) 135 TL

        Klasik Tüy Dökücü Krem (100 ml) / Klasik Ağda Bandı (12'li) 135 TL

        Gelişmiş Beyaz Yumuşak Diş Fırçası (1+1) 129 TL

        Arkalıklı Sandalye Minderi 119 TL

        Termo Piknik Çantası (6 L) 119 TL

        Piliç Kokteyl Sosis (1000 g) 119 TL

        Komple Koruma Diş Macunu (75 ml) 119 TL

        Papia Inova Kağıt Havlu 8'li / Papia Biocare Tuvalet Kağıdı 12'li 115 TL

        Nesquik Mısır Gevreği (450 g) 100 TL

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