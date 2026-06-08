ŞOK’un 10-16 Haziran 2026 tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Bu hafta ŞOK raflarında torbasız süpürge, kapaklı ızgara, para kasası ve elektrikli ocak gibi birçok ürün satışa çıkacak. Kulaküstü kulaklık, bahçe lambası, duvar lambası ve mantar masa da haftanın dikkat çeken ürünleri arasında yer alacak. Toz torbasız elektrikli süpürge, Ocakbaşı kapaklı ızgara, büyük elektronik para kasası, Bluetooth hoparlör, şarjlı saç sakal makinesi, kamp termosu, termo piknik çantası ve plaj havlusu satışa çıkacak ürünler arasında bulunuyor. Ayrıca kamp masası, metal masa, kamp sandalyesi ve temizlik ürünleri de müşterilerle buluşacak. Peki, ŞOK’ta bu hafta neler var? İşte 10-16 Haziran 2026 ŞOK aktüel ürünler kataloğu ve haftanın öne çıkan fırsatları…