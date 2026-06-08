ŞOK 10 Haziran 2026 aktüel kataloğu: Bu Çarşamba ŞOK marketlere Kamp Sandalyesi, Ocakbaşı Izgara ve Elektrikli Ocak geliyor!
ŞOK marketin 10-16 Haziran 2026 tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu hafta raflarda torbasız süpürge, kapaklı ızgara, para kasası ve elektrikli ocak gibi dikkat çeken ürünlerin yanı sıra dikiş makinesi, dekoratif çiçekler, termos çeşitleri, piknik setleri, sandalye minderleri, plaj havluları, erkek deniz şortları, şapka, sandalet ve terlik gibi yaz sezonuna uygun pek çok ürün yer alacak. İndirimli ürünleri takip eden vatandaşlar ise "ŞOK'ta bu Çarşamba neler var?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 10-16 Haziran 2026 ŞOK aktüel ürünler kataloğu ve haftanın öne çıkan fırsatları…
ŞOK’un 10-16 Haziran 2026 tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Bu hafta ŞOK raflarında torbasız süpürge, kapaklı ızgara, para kasası ve elektrikli ocak gibi birçok ürün satışa çıkacak. Kulaküstü kulaklık, bahçe lambası, duvar lambası ve mantar masa da haftanın dikkat çeken ürünleri arasında yer alacak. Toz torbasız elektrikli süpürge, Ocakbaşı kapaklı ızgara, büyük elektronik para kasası, Bluetooth hoparlör, şarjlı saç sakal makinesi, kamp termosu, termo piknik çantası ve plaj havlusu satışa çıkacak ürünler arasında bulunuyor. Ayrıca kamp masası, metal masa, kamp sandalyesi ve temizlik ürünleri de müşterilerle buluşacak. Peki, ŞOK’ta bu hafta neler var? İşte 10-16 Haziran 2026 ŞOK aktüel ürünler kataloğu ve haftanın öne çıkan fırsatları…
ŞOK 10 HAZİRAN 2026 AKTÜEL KATALOĞU
Toz Torbasız Süpürge 3.999 TL
Büyük Elektronik Para Kasası 1.999 TL
Şişli Ocakbaşı Kapaklı Izgara 1.699 TL
Lüks Kamp Sandalyesi 1.590 TL
Kamp Termos (30 L) 1.290 TL
Katlanır Ahşap Görünümlü Metal Masa (70x70 cm) 1.190 TL
Güneşlikli Kamp Sandalyesi 1.190 TL
XL Kamp Sandalyesi 799 TL
Scapsea Çocuk Kolluğu 799 TL
Elektrikli Ocak 799 TL
Kulaküstü Kulaklık 799 TL
Baykuş Figürlü Bluetooth Hoparlör 699 TL
Lüks Plaj/Piknik Sandalyesi 599 TL
Şarjlı Saç Sakal Tıraş Makinesi 599 TL
Sensörlü Solar Duvar Lambası 599 TL
Havuzlu Plaj Oyun Çadırı 599 TL
Katlanır Kare Kamp Masası 499 TL
Pickleball Raket Seti 499 TL
Piknik Termos (14.5 L) 499 TL
Handminton Seti 399 TL
Piknik Termos (4.5 L) 399 TL
Kamp Sandalyesi (Desenli) 379 TL
Erkek Deniz Şortu Desenli 349 TL
Erkek Deniz Şortu Düz Renk 349 TL
Çocuk Kamp Sandalyesi 349 TL
Plaj/Piknik Sandalyesi 349 TL
Kamp Sandalyesi (Düz renk) 349 TL
Çocuk Devam Sütü Çeşitleri 299 TL
Yok Ötesi Ekstra His (20'li) 299 TL
File Plaj Çantası Büyük Boy 279 TL
Fileli Termos Plaj Çantası 279 TL
Jüt Tabanlı Kumaş Plaj Çantası 279 TL
El Dikiş Makinesi 275 TL
Pizza King 4'lü (780 g) 265 TL
Nitril Muayene Eldiveni (Siyah 100'lü) 259 TL
Şapka 249 TL
20 Ledli Dekorasyon Çiçek 249 TL
Solar Ledli Askılı Bahçe Aplik Lambası249 TL
Fileli Deniz Yatağı (120x70 cm) 249 TL
Dijital Baskılı Büyük Boy Çanta 249 TL
Plaj Raket Seti 249 TL
Dijital Baskılı Plaj Havlusu 249 TL
Kadın Sandalet Şeffaf Simli 229 TL
Jüt Plaj Çantası 229 TL
File Plaj Çantası (40x48x18 cm) 229 TL
Kumaş Plaj Çantası Nakışlı 229 TL
Piknik Seti (6 Kişilik, 30 Parça) 219 TL
Solar Mantar Lamba 219 TL
Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Beyaz Peynir (600 g) 215 TL
Usta Fıstık Cenneti (460 ml) 209 TL
Gül Suyu / Papatya Suyu / Aloe Vera Jel (100 ml) 199 TL
Siyah Çay (1000 g) 199 TL
Tam Yağlı Kaşar Peyniri (500 g) 199 TL
Domestos Dağ Esintisi (3240 ml) 189 TL
Sensörlü Solar Duvar Lambası (diğer model) 185 TL
Deodorant Çeşitleri (150 ml) 184 TL
Termo Piknik Çantası (23 L) 179 TL
Dijital Baskılı Plaj Çantası 179 TL
Jakarlı Plaj Havlusu 179 TL
Tek Yüz Pestamal Havlu 179 TL
Çek İttir Kitap Çeşitleri 179 TL
Dana Döner (300 g) 169 TL
Maraş Sade/Sade-Çikolata (500 ml) 165 TL
Diş Fırçası 160 TL
Kadın Terlik (Bej) 159 TL
Yarım Yağlı Taze Beyaz Peynir (650 g) 159 TL
Kadın Örgü Bantlı Terlik 159 TL
Termo Piknik Çantası (12 L) 149 TL
Termo Piknik Çantası Silindir Model (9 L) 149 TL
Ananas Desenli Saç Fırçası 149 TL
Hassas Bakım Yumuşak Diş Fırçası (1+1) 139 TL
Şampuan (350 ml) 139 TL
Omo Express Fresh Beyazlar / Beyaz ve Renkliler (840 ml) 139 TL
Yerli Pilavlık Pirinç (2,5 kg) 135 TL
Klasik Tüy Dökücü Krem (100 ml) / Klasik Ağda Bandı (12'li) 135 TL
Gelişmiş Beyaz Yumuşak Diş Fırçası (1+1) 129 TL
Arkalıklı Sandalye Minderi 119 TL
Termo Piknik Çantası (6 L) 119 TL
Piliç Kokteyl Sosis (1000 g) 119 TL
Komple Koruma Diş Macunu (75 ml) 119 TL
Papia Inova Kağıt Havlu 8'li / Papia Biocare Tuvalet Kağıdı 12'li 115 TL
Nesquik Mısır Gevreği (450 g) 100 TL