Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Alışveriş ŞOK aktüel 17-23 Eylül ürünler kataloğu: ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler, hangi indirimler var?

        ŞOK aktüel 17-23 Eylül ürünler kataloğu: ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler, hangi indirimler var?

        ŞOK aktüel ürünler 17-23 Eylül aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 17 Eylül Çarşamba gününden itibaren ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimler arasında oyuncaklar, makyaj malzemeleri, boya, plastik saplı kestirme fırça, merdiven, duş başlığı seti yer alıyor. Pril 219 TL'den 149 TL'ye düşüyor. İşte, 17-23 Eylül 2025 ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirim kataloğu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.09.2025 - 17:36 Güncelleme: 16.09.2025 - 17:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        ŞOK 17-23 Eylül ürünler kataloğu belli oldu. 17 Eylül’den itibaren ŞOK aktüel ürünlerde 40’lı tuvalet kağıdı 229 TL, 16’lı kağıt havlu 159 TL’den satışa sunuluyor. İhtiyaçlara yönelik alışveriş yapmak isteyenler ŞOK aktüel kataloğunun tamamını araştırıyor. İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu tamamı

        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        10
        11
        12
        13
        14
        15
        16
        17
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail, Gazze'ye kara harekatı başlattı
        İsrail, Gazze'ye kara harekatı başlattı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Dev Adam'ı kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Dev Adam'ı kabul etti
        Yaza veda! Sıcaklıklar düşüyor!
        Yaza veda! Sıcaklıklar düşüyor!
        İki polisi şehit eden caninin ifadesi kan dondurdu!
        İki polisi şehit eden caninin ifadesi kan dondurdu!
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Göztepe deplasmanında orta sahada ihtimalleri!
        Göztepe deplasmanında orta sahada ihtimalleri!
        İtfaiye yangını söndürürken salça karıştırdı!
        İtfaiye yangını söndürürken salça karıştırdı!
        Korkunç gerçek ortaya çıktı! Takı dükkanında vahşet!
        Korkunç gerçek ortaya çıktı! Takı dükkanında vahşet!
        O anlar kamerada! İnşaatın 10. katında kerpeten dansı ve halay!
        O anlar kamerada! İnşaatın 10. katında kerpeten dansı ve halay!
        16 ülkeden, Gazze'ye yola çıkan filo için güvenlik çağrısı
        16 ülkeden, Gazze'ye yola çıkan filo için güvenlik çağrısı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İşte Devler Ligi'nin en pahalı 11'i
        İşte Devler Ligi'nin en pahalı 11'i
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail bir terör ve faşizm devletidir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail bir terör ve faşizm devletidir
        Ömür boyu yenileme hakkı düzenleniyor
        Ömür boyu yenileme hakkı düzenleniyor
        İspanya kararını verdi: İsrail Eurovision'a katılırsa çekilecek
        İspanya kararını verdi: İsrail Eurovision'a katılırsa çekilecek
        TPAO'dan Akdeniz adımı
        TPAO'dan Akdeniz adımı
        Soruşturma, depremzededen istenen rüşvet sonrası başlatıldı iddiası!
        Soruşturma, depremzededen istenen rüşvet sonrası başlatıldı iddiası!
        Münih Otomobil Fuarı'nda yıldızlar geçidi
        Münih Otomobil Fuarı'nda yıldızlar geçidi
        O ayakkabılar çocukları da yetişkinleri de hasta ediyor
        O ayakkabılar çocukları da yetişkinleri de hasta ediyor
        Edson Alvarez'den Jose Mourinho itirafı!
        Edson Alvarez'den Jose Mourinho itirafı!