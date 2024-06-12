ŞOK aktüel ürünler kataloğu: Crocs terlikler indirimde! Bu hafta ŞOK kataloğunda neler var?
ŞOK 12 Haziran Çarşamba gününden itibaren indirimli ürünler kataloğunu duyurdu. Bugünden itibaren başlayan indirimli ürünlerde crocs terlikler, klima, vantilatör, kozmetik malzemeler, oyuncaklar yer alıyor. Valiz bakan vatandaşlar için astar kumaşlı valiz 699 TL'den satışta. Peki ŞOK aktüel ürünler kataloğunda başka neler var? İşte ŞOK indirimli tam liste
ŞOK aktüel kataloğunda bu hafta pek çok ürün indirimli olacak. Akülü araba, çocuk bisikleti, klima çeşitleri, dekoratif mobilya ürünleri, crocs marka terlik indirimli fiyatlarla satılacak. İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimli liste
ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI
Sinbo Vantilatör 599 TL
Petrix Sensörlü Bahçe Lambası 499 TL
Petrix Solar Mum Efektli Bambu Bahçe Lambası 199 TL
Petrix Solar Mum Efektli Bahçe Lambası 139 TL
Petrix Solar Mum Efektli Meşale 149 TL
Petrix Solar Bahçe Lambası 99,95 TL
Petrix Solar Firefly Led Bahçe Aydınlatma 159 TL
Petrix Mor Işık Sinek Öldürücü 169 TL
Petrix Metal Usb Fan 109 TL
Lucca Ekmeklik 99,95 TL
Metal Narenciye Sııkacağı 99,95 TL
Junin Mutfak Lavabo Temizlik Seti 129 TL
Ahşap 4 Katlı Çok Amaçlı Raf 129 TL
Katlanır Ahşap Bistro Set 1.999 TL
Sandalye Minderi 40x40 cm 44,95 TL
Arkalıklı Sandalye Minderi 79,95 TL