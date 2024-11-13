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        Haberler Bilgi Alışveriş ŞOK, BİM, A101, Tarım Kredi Kooperatif 13-14 Kasım aktüelleri: Bu hafta marketlerde neler var?

        Bu hafta marketlerde neler var? İşte güncel Kasım aktüelleri

        ŞOK, A101, BİM ve Türkiye Kredi Kooperatif Market her hafta yeni aktüel yayınlıyor. Zincir marketlerde, her hafta farklı kategoriden yüzlerce ürün indirimli bir şekilde satışa çıkıyor. İşte, 13 Kasım itibarıyla geçerli olan güncel Kasım aktüelleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2024 - 14:05 Güncelleme: 13.11.2024 - 14:05
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        ŞOK, A101, BİM ve Türkiye Kredi Kooperatif Market bugünden itibaren geçerli olacak aktüellerini yayınladı. Beyaz eşya, mobilya, küçük ev aletleri, tekstil ürünleri, teknolojij aletler, mutfak gereçleri gibi yüzlerce ürün indirimli bir şekilde aktüellerde yer aldı. Peki, bu hafta marketlerde neler var? İşte, güncel Kasım aktüelleri...

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        ŞOK 13-19 KASIM 2024 AKTÜELİ

        ŞOK'a bu hafta çalışma masası, yatak, kitaplık, mont, ankastre seti, narenciye sıkacağı, mutfak robotu gibi birçok ürün geliyor.

        Slazenger Erkek Şişme Mont 999 TL

        Omuz Çantası 179 TL

        Slazenger Kadın/Erkek Polar Tam Fermuarlı 350 TL

        Forever Ledli Katlanır Ayna 219 TL

        GEZER Beyaz Kapaklı Kitaplık 999 TL

        Luis Çalışma Masası 699 TL

        Smart Comfort Rollpack Yatak 1299 TL

        Katlanır Yatak 1249 TL

        ŞOK 13-19 KASIM 2024 AKTÜELİNİN TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ

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        A101 14 KASIM 2024 AKTÜELİ

        A101'e bu hafta zincir marketlere; televizyon, masa takımı, beyaz eşya, elektrik süpürgesi, çay makinesi ve benzinli motosiklet geliyor.

        Sinbo Çok Fonksiyonlu Buharlı Temizleyici 2.799 TL

        Arzum Steampro Seramik Tabanlı Ütü 1.299 TL

        Sunny Pratik Dik Süpürge 799 TL

        Kiwi Gizli Damacana ve 3 Musluklu Su Sebili 5.999 TL

        Kiwi Pencere Temizleme Robotu 3.799 TL

        Kiwi Tüy Alma Cihazı 1.299 TL

        Kiwi Çay Makinesi 749 TL

        Kiwi Otomatik Narenciye Sıkacağı 349 TL

        Pierre Cardin Hava Üflemeli Saç Şekillendirici 799 TL

        Pierre Cardn Şarjlı Saç Sakal Kesme Makinesi 649 TL

        Pierre Cardin Dijital Baskül 239 TL

        A101 14 KASIM 2024 AKTÜELİNİN TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ

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        TARIM KREDİ KOOPERATİF 13 KASIM 2024 AKTÜELİ

        Tarım Kredi Kooperatif markete elektrikli süpürge, baharatlık, dikey süpürge, paspas, tencere seti, elektrikli cezve, tepsi, oyuncak, termos, sahanlık gibi farklı kategoride birçok ürün geliyor.

        Nautıca Ch200 Kablosuz Şarj Cihazı Navy-Beyaz 399 TL

        Sarex 5211 Mega Power Cyclone Filtreli Elektrikli 2.799 TL

        Hometech Alfa 620c Notebook Pc (128gb) 5.999 TL

        Hometech Alfa 10bt Tablet 10.4" 1200x2000px Fhd Incell Ips Ekran 15.950 TL

        Blaupunkt S40 Robomaster Robot Süpürge Beyaz 9.250 TL

        Blaupunkt A25t Vacumaster Şarjlı Dikey Süpürge 395 TL

        Hometech Elektrikli Katlanabilir Cezve 1.499 TL

        Hometech Elektrikli Dikey Isıtıcı-2200 949 TL

        TARIM KREDİ KOOPERATİF 13 KASIM 2024 AKTÜELİNİN TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        BİM 13 KASIM 2024 ÇARŞAMBA AKTÜELİ

        12-15 Kasım tarihleri arasında BİM'de karavan, tiny house, buzdolabı, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi yer alıyor.

        Verandalı 8500 Flat Tıny House 599.000 TL

        3.70 Metre Çekme Karavan 229.000 TL

        BİM 13 KASIM 2024 ÇARŞAMBA AKTÜELİNİN TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ

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