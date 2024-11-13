ŞOK, 13 ile 19 Kasım arasında geçerli olacak aktüelini yayınladı. Bu hafta markete kitaplık, mont, ankastre seti, narenciye sıkacağı, mutfak robotu, yapışkanlı folyo, sos tavası, termos, çok amaçlı dolap, aynalı dolap gibi birçok ürün geliyor. İşte, ŞOK 13 Kasım 2024 aktüeli...