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        ŞOK 13-19 Kasım 2024 aktüel kataloğu: ŞOK'ta bu hafta neler var?

        ŞOK 13-19 Kasım 2024 aktüelini yayınladı. Bu hafta çalışma masası, yatak, kitaplık, mont, ankastre seti, narenciye sıkacağı, mutfak robotu gibi birçok ürün geliyor. İşte, ŞOK 13 Kasım aktüeli...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2024 - 09:42 Güncelleme: 13.11.2024 - 09:42
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        ŞOK, 13 ile 19 Kasım arasında geçerli olacak aktüelini yayınladı. Bu hafta markete kitaplık, mont, ankastre seti, narenciye sıkacağı, mutfak robotu, yapışkanlı folyo, sos tavası, termos, çok amaçlı dolap, aynalı dolap gibi birçok ürün geliyor. İşte, ŞOK 13 Kasım 2024 aktüeli...

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        ŞOK 13-19 KASIM 2024 AKTÜELİ

        Slazenger Erkek Şişme Mont 999 TL

        Omuz Çantası 179 TL

        Slazenger Kadın/Erkek Polar Tam Fermuarlı 350 TL

        Forever Ledli Katlanır Ayna 219 TL

        GEZER Beyaz Kapaklı Kitaplık 999 TL

        Luis Çalışma Masası 699 TL

        Smart Comfort Rollpack Yatak 1299 TL

        Katlanır Yatak 1249 TL

        3

        Fakir PRESS PULP Narenciye Sıkacağı 899 TL

        Rotomac Manuel Mutfak Robotu 899 TL

        Fritex Patates Dilimleyicisi 699 TL

        2'li Bambu Kesim Panosu 119 TL

        Yapışkanlı Folyo 79,95 TL

        Klipsli Tencere Süzgeci 199 TL

        Sos Tavası 129 TL

        Çelik Köfte Tepsisi 169 TL

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        2 Kapaklı 4 Raflı Çok Amaçlı Dolap Beyaz 1599 TL

        2 Kapaklı 8 Raflı Çok Amaçlı Dolap Beyaz 1899 TL

        ALESTA LIFE Çamaşır Makinesi Dolabı Beyaz 2099 TL

        Aynalı Banyo Dolabı 999 TL

        2 Kapaklı Çekmeceli Çok Amaçlı Dolap 1399 TL

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