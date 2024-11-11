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        Haberler Bilgi Alışveriş A101 14 Kasım 2024 aktüel kataloğunu yayınladı: Bu hafta A101'de neler, hangi ürünler var?

        A101 14 Kasım aktüelini yayınladı: Bu hafta A101'de neler var?

        A101, 14 Kasım 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak aktüel kataloğunu yayınladı. Bu hafta zincir marketlere; televizyon, masa takımı, beyaz eşya, elektrik süpürgesi, çay makinesi ve benzinli motosiklet geliyor. İşte, A101 14 Kasım 2024 aktüeli...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.11.2024 - 11:24 Güncelleme: 11.11.2024 - 11:24
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        1

        A101, 14 Kasım'dan itibaren geçerli olacak aktüelini yayınladı. Bu hafta benzinli motosiklet başta olmak üzere; ev tekstili, televizyon, bilgisayar, mobilya, bavul seti, beyaz eşya, küçük ev aletleri gibi farklı birçok ürün geliyor. İşte, 14 Kasım 2024 aktüel kataloğu...

        2

        A101 14 KASIM 2024 AKTÜEL KATALOĞU

        Cem Gusto Ezme Basık Tencere 26 cm 549 TL

        Cem Gusto Ezme Tava 26 cm 279 TL

        Multimix Salata Seti 4 Parça 109 TL

        Katlanır Ürünler 39 TL

        6 Parça Saklama Kabı 89 TL

        Karma Mutfak Ürünleri 35 TL

        3

        Philips 50' 4K UHD Smart Led Tv 18.999 TL

        Hi-Level 40' FHD Smart Tv 6.499 TL

        Hi-Level 32' HD Ready Smart Tv 4.999 TL

        PP Valiz Kabin Boy 599 TL

        Trend 6 Kişilik Masa Takımı 7.990 TL

        4

        Sinbo Çok Fonksiyonlu Buharlı Temizleyici 2.799 TL

        Arzum Steampro Seramik Tabanlı Ütü 1.299 TL

        Sunny Pratik Dik Süpürge 799 TL

        Kiwi Gizli Damacana ve 3 Musluklu Su Sebili 5.999 TL

        Kiwi Pencere Temizleme Robotu 3.799 TL

        Kiwi Tüy Alma Cihazı 1.299 TL

        Kiwi Çay Makinesi 749 TL

        Kiwi Otomatik Narenciye Sıkacağı 349 TL

        Pierre Cardin Hava Üflemeli Saç Şekillendirici 799 TL

        Pierre Cardn Şarjlı Saç Sakal Kesme Makinesi 649 TL

        Pierre Cardin Dijital Baskül 239 TL

        5

        Revolt RSX3 125cc Benzinli Motosiklet 61.990 TL

        6

        Soft Kaymaz Taban Salon Halısı 120x180 cm 599 TL

        Soft Kaymaz Taban Yolluk 80x150 cm 349 TL

        Çift Kişilik Pamuk Battaniye 349 TL

        Tek Kişilik Pamuk Battaniye 279 TL

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