A101, 14 Kasım'dan itibaren geçerli olacak aktüelini yayınladı. Bu hafta benzinli motosiklet başta olmak üzere; ev tekstili, televizyon, bilgisayar, mobilya, bavul seti, beyaz eşya, küçük ev aletleri gibi farklı birçok ürün geliyor. İşte, 14 Kasım 2024 aktüel kataloğu...