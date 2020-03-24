Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Koronavirüs sebebiyle vaka sayısının ülkemizde artış göstermesi vatandaşları da tedirgin etmeye devam ediyor. Ülke genelinde ise koronavirüs ile ilgili sıkı önlemler alınmaya devam ediyor. Peki, Türkiye'de sokağa çıkma yasağı olacak mı? Konuyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELECEK Mİ?

Ülkemizde sokağa çıkma yasağı 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımız için getirildi. Bakan Koca, koronavirüsün Tüm Türkiye'ye yayıldığını bildirdi.

Türkiye genelinde henüz sokağa çıkma yasağı ilan edilmedi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NE KADAR?

Erzincan Valisi Ali Arslantaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yasağı ihlal durumunda 3 bin 150 TL ceza TCK 195’e göre suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı. Vali Arslantaş sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi:

“65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan hemşehrilerimiz için sokağa çıkma yasağı getirildi. İhtiyaç durumunda ALO 112-155-156 numaraları arandığında arkadaşlarımız kendilerine yardımcı olacaktır. Yasağı ihlal durumunda 3 bin 150 TL ceza TCK 195’e göre suç duyurusunda bulunulacaktır.”

BAKAN KOCA'DAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI AÇIKLAMASI

Bakan Koca sokağa çıkma yasağı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Herkes kendi OHAL'ini ilan edebilir" dedi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI AÇIKLAMASI

“Evde kal” kampanyasına rağmen halkımızın bir bölümünün İstanbul başta olmak üzere bazı şehirlerde sokağa çıkmaya devam ettiği gözleniyor. Türkiye genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi gündemde mi?

“Dinamik bir süreç. Süreci takip ediyoruz. Şimdiye kadar attığımız adımların, aldığımız kararların sonucunu takip ediyoruz. Bu işin başından itibaren hareketliliği azaltmaya, sosyal mesafeyi arttırmaya çalışıyoruz. Minimum mobilizasyon ve sosyalizasyon. Hedefimiz budur. Şu ana kadar da bu hedefi tutturduğumuzu düşünüyoruz.”

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GENELGESİ

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlar için uygulamaya konulan “sokağa çıkma yasağı genelgesine ek bir genelgeyi bu gece saat 01.00’da valiliklere gönderdi. Valiliklere gönderilen ek genelge ile 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlar için uygulamaya konulan sokağa çıkma yasağı kapsamında getirilecek istisnalar belirtildi.Genelge kapsamında olmakla birlikte, hizmetine ihtiyaç duyulabilecek kamu görevlileri ile eczacılar kısıtlamadan muaf olacak. İkameti dışında olanlar başta olmak üzere seyahat etmesi/evden çıkması zorunlu olanlar, 155, 156, 112 hatları üzerinden taleplerini iletebilecek.

Bakanlığın valiliklere gönderdiği genelgede; ikametlerinden ayrılmalarına yasaklama/kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar arasında olan ancak yürüttükleri görev nedeniyle bazı istisnalar getirildi. Buna göre yürüttükleri kamu görevinin niteliği, mevcut durumdaki aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında (kanser hastaları ve organ nakli olanlar hariç olmak üzere) hizmetine ihtiyaç duyulacak başta doktorlar olmak üzere sağlık çalışanları, belediye başkanları, kurum il müdürleri, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri, vb kamu görevlileri/kamu hizmeti yürütenler ile eczacılar, valilik/kaymakamlıklar tarafından yasaklama/kısıtlama kararlarına belirtilen kapsamda olmak üzere istisnalar getirildi.

Söz konusu genelge kapsamında olan vatandaşlardan yasakların yürürlüğe girmesi ile kendi ikameti dışında bir yerde olanlar başta olmak üzere seyahat etmesi/evden çıkması zorunlu olanlar, 155, 156, 112 acil arama hatları üzerinden taleplerini iletebilecek.

Bu talepler valilik/kaymakamlıklarda oluşturulan vefa iletişim merkezlerini tarafından takip edilecek. Uygun görülenler için düzenlenecek; tarih, zaman, güzergah ve seyahat edenlerin açık kimlikleri belirtilerek düzenlenecek “”seyahat belgeleri talep sahiplerine kolluk birimleri tarafından teslim edilecek.

İhtiyaçlarını karşılayacak kimsesi bulunmayan vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması süreci vali/kaymakamların başkanlığında oluşturulan “Vefa Koordinasyon Grubu” tarafından yönetilecek. Bu grubun kararı, görevlendirmesi, koordinasyonu olmadan hiçbir kurum, kuruluş, STK tarafından yardım faaliyeti gerçekleştirilmeyecek. Valilik ve kaymakamlıklarımız tarafından bu kapsamda görevlendirilecek tüm kamu/sivil tüm görevlilere görev belgesi/yaka kartı düzenlenecek, bu görevlilerin isimleri görev alanları ilgili mahalle muhtarlarına paylaşılacak.

Ayrıca sokağa çıkması kısıtlanan/yasaklanan tek başına yaşayan ve/veya herhangi bir yakını olmayan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın zorunlu/temel ihtiyaçların karşılanması sürecinde valilik/kaymakamlıklarımız tarafından oluşturulan Açık Kapılar Vefa İletişim Merkezi görevini üstlenmek için görevlendirilebilecek.

İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı açık kapı yazılımı tüm ilçelere yaygınlaştırılmasını sağlamak için gerekli tedbirleri ivedi alacak.

Bakanlik valiliklerden uygulamanın genelgede belirtilen çerçevede ve gereken hassasiyetle eksiz bir şekilde yürütülmesini istedi.