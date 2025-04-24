Sokağınızda kaç büyük hissedildi? İstanbul depremi hangi sokakta kaç büyüklüğünde oldu?

SOKAĞINIZDA KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU?

İstanbul deprem ile sallandı. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da Silivri açıklarında önce 3.9 ardından 6.2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Şiddetli sarsıntılar, Marmara Bölgesi'nin tamamında hissedildi.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) haritası depremin ne kadar etkili olduğunu ortaya koydu. Harita üzerinde depremin etkili olduğu yerler daha sıcak görülürken detayına inildiğinde sokak sokak kaç büyüklüğünde hissedildiği görülebiliyor.

SOKAĞINIZDA KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE HİSSEDİLDİ? ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN