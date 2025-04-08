Sokakta kuzene 'yasak aşk' kurşunu!
İstanbul Esenyurt'ta kuzeninin eşiyle ilişkisi olduğu iddia edilen Berkay Y., sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan olay yerinden kaçarken vücuduna 2 kurşun isabet eden yaralı hastaneye kaldırıldı
İstanbul'da kan donduran olay, Esenyurt Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Berkay Y., yolda yürüdüğü sırada motosikletle yanına gelen kişi veya kişilerin saldırısına uğradı.
SOKAKTA KURŞUN YAĞDIRDI
İHA'daki habere göre vücuduna 2 kurşunun isabet ettiği Berkay Y. kanlar içinde yere yığıldı. Olayı gören vatandaşlar ilk müdahaleyi yaparak polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Saldırgan ise olay yerinden kaçtı.
YASAK AŞK İDDİASI
İhbar üzerine sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Berkay Y. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Berkay Y.'nin bir süredir kuzeninin eşiyle ilişkisi olduğu, saldırıyı da kuzeninin gerçekleştirdiği öne sürüldü. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.