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Romanya'nın başkenti Bükreş'te bir hastanede gerçekleştirilen kanser ameliyatında trajik bir olay yaşandı.

Pankreas kanseri nedeniyle ameliyat masasına yatan 66 yaşındaki kadın, içerisinde alkol bulunan dezenfektan nedeniyle alev aldı. Ameliyat ekibinin alkollü dezenfektanın ardından elektrikli neşter kullandığı, bu nedenle talihsiz kadının alev aldığı öğrenildi.

Vücudunun yüzde 40'ının yandığı bildirilen kadının, olaydan 1 hafta sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

Rumen polisi yaşanan olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kadının ailesi yerel medyaya yaptığı açıklamada, kendilerine olayla ilgili detay verilmediğini sadece bir kazanın gerçekleştiği bilgisininin iletildiğini söyledi.

Aile, "Bazı detayları basından öğrendik. Kimseyi suçlamıyoruz, sadece neler yaşandığını anlamaya çalışıyoruz" şeklinde bir açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Victor Costache, 'travmatik' olayın mutlaka araştırılacağını söyledi. Costache açıklamasında, "Ameliyat ekibi alkol temelli dezenfektanla elektrikli neşterin ameliyat sürecinde bir arada kullanılmaması gerektiğinin farkında olmalıydı" ifadelerini kullandı.