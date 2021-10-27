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Haberler Gündem 3. Sayfa ŞOKE EDEN OLAY! Ustası hortumla dövdü, ailesi şikâyetçi olmadı! - Haberler
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Şoke eden olay! Hortumla dövülen çırağın ailesi şikayetçi olmadı, usta serbest!

Şanlıurfa'da dün korkunç bir görüntü ortaya çıkmıştı. Kentte oto lastikçi olan Mustafa D. adlı kişi, çırağı M.K.'nın işten ayrılması isteği üzerine çocuğu boş bir odada kompresör hava hortumuyla feci şekilde dövmüştü. Gözaltına alınan usta Mustafa D. ise, ailenin şikayetçi olamaması üzerine adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ŞOKE EDEN OLAY! Ustası hortumla dövdü, ailesi şikâyetçi olmadı! - Haberler
Ustası hortumla dövdü, ailesi şikâyetçi olmadı!
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DHA

Şanlıurfa-Mardin kara yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunun yanındaki lastikçide yaşanan olayda, iddiaya göre, Mustafa D., işten çıkmak isteyen çırağı M.K.'yi bir odada, kompresör hava hortumuyla dövdü.

DHA'nın haberine göre, görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından usta, polis tarafından gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan Mustafa D., sevk edildiği nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÇIRAĞIN AİLESİ ŞİKAYETÇİ OLMADI

Ustası Mustafa D.'den hortumla dayak yiyen M.K. ve ailesi, ifade için emniyete götürüldü. M.K. ve ailesi, Mustafa D.´den şikayetçi olmadı. Çocuğun ailesinin ifadesinde, sürekli iş yerinden kaçan M.K.´ye ustanın sahip çıktığını ve iş yerinden kaçmaması yönünde sürekli telkinde bulunduğunu söylediği öğrenildi.

'AMACIM KORKUTMAKTI'

Usta Mustafa D.'nin ise emniyetteki ifadesinde, "M.K.'nin ailesi benden sahip çıkmamı ve iş yerinden ayrılmamasını istedi. Buna rağmen M.K., sürekli iş yerinde kaçmaya çalışıyordu. Ben de kötü çevre ve arkadaşlık kurmaması yönünde onu korkutmak amacıyla böyle bir yola başvurdum. Çok pişmanım" dediği öğrenildi.

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