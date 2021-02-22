Somali'de iki eyalet başkanı Cumhurbaşkanı Fermacu'yu tanımadıklarını duyurdu

AA

Söz konusu açıklamalar, Cumhurbaşkanı Fermacu'nun 17 Eylül 2020'de varılan antlaşmanın uygulanarak, ortak seçim takvimi belirlenmesi için eyalet başkanlarını Mogadişu'ya çağırmasının ardından geldi.

Jubaland eyaleti başkanlığından yapılan açıklamada, cumhurbaşkanının görev süresinin dolduğu ve Fermacu'nun seçim görüşmelerinin dışında kalması gerektiği belirtilerek, "Bütün siyasi paydaşların seçime güvenebilmesi için Cumhurbaşkanı'nın, seçim sürecinde rolü olmamalıdır." ifadesi kullanıldı.

Puntland Eyalet Başkanı Said Abdullah Deni ise dün akşam bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, Fermacu'ya güvenmediğini vurgulayarak, "Fermacu ile görüşmek için Mogadişu'ya gitmeyeceğim." dedi.

Somali anayasasında, meclis onayladığı takdirde yeni cumhurbaşkanı seçilene kadar mevcut cumhurbaşkanının görevine devam etmesine izin veriliyor.

- Mogadişu'da gerginlik devam ediyor

Somali'de cumhurbaşkanlığı seçiminin 8 Şubat'ta yapılamaması nedeniyle yönetim ve muhalefet arasında gerilim artmaya başlamıştı.

Cumhurbaşkanı, düzenlemeler konusunda muhalefetle uzlaşma sağlanamadığı gerekçesiyle seçimin planlanan tarihte yapılamadığını savunmuş, muhalefet ise Fermacu'nun görevini devretmek istemediğini iddia etmişti. Muhalefetin, halktan sokağa çıkmasını isteyen çağrıları ise yeterli desteği bulamamıştı.

Ülkede, 19 Şubat'ta cumhurbaşkanı adayları Şerif Şeyh Ahmed ve Hasan Şeyh Mahmud'un başkentte kaldıkları otelin çevresinde, Ahmed'e bağlı milislerin güvenlik güçlerini bölgeden uzaklaştırmak istemesi üzerine, silahlı çatışma çıkmış, 2 asker hayatını kaybetmişti.