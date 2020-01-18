Reuters'ın haberine göre, Somali'nin Afgoye bölgesinde Türk inşaat şirketi çalışanlarını hedef alan bir bombalı araç saldırısı gerçekleşti.
Habertürk'e konuşan Türkiye'nin Somali Büyükelçisi, "Ölü bilgisi yok, yaralılar var" ifadelerini kullandı. Bombalı saldırının Türk mühendisler ile Somali polisinin yemek yediği alanda gerçekleştirildiği bildirildi.
GEÇTİĞİMİZ AY İKİ TÜRK HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Somali'nin başkenti Mogadişu'da geçtiğimiz ay bir bombalı araç saldırısı gerçekleşmiş, saldırıda iki Türk vatandaşı hayatını kaybetmişti.
Toplam 90 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı üstlenen terör örgütü Eş Şebab, asıl hedefin bölgedeki Türk vatandaşlarını olduğunu belirten bir açıklama yapmıştı.
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