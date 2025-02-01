Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Sağlık Son 5 yılda HPV-DNA testi ile toplam hedef nüfusun yüzde 63,51’i tarandı | Sağlık Haberleri

        Son 5 yılda HPV-DNA testi ile toplam hedef nüfusun yüzde 63,51’i tarandı

        Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü son 5 yılda HPV-DNA testi ile 30-65 yaş arası kadınlara yönelik 12 milyon 526 bin 591 kişiyi tarayıp, toplam hedef nüfusun yüzde 63,51'ini taradığını belirtti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.02.2025 - 10:49 Güncelleme: 01.02.2025 - 15:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Son 5 yılda HPV-DNA testi ile toplam hedef nüfusun yüzde 63,51'i tarandı
        ABONE OL

        Sağlık Bakanlığı'nın, rahim ağzı kanseri taramalarına ilişkin yaptığı güncel açıklamada, "Sağlık Bakanlığı ve uluslararası kurumların standartlarına göre Rahim Ağzı Kanseri taramalarının, 30-65 yaş arası kadın nüfusa 5 yılda 1 defa yapılması önerilmektedir" denildi.

        Yapılan açıklamada,

        - TÜİK verilerine göre 85 milyon 372 bin 377 olan nüfusun 42 milyon 638 bin 306’sı kadın olup (hedef) 30-65 yaş arası kadın nüfusun 19 milyon 720 bin 817 olduğu belirtildi.

        - Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü son 5 yılda HPV-DNA testi ile 30-65 yaş arası kadınlara yönelik 12 milyon 526 bin 591 kişiyi tarayıp, toplam hedef nüfusun yüzde 63,51’ini taradı.

        REKLAM

        - Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü 2024 yılında ise ülke genelinde toplamda 3 milyon 527 bin 259 kişiyi taramış olup, böylece 2024 yılı toplam hedef nüfusunun yüzde 89,4’ü fiilen taranmış oldu.

        PAP-SMEAR YERİNE HPV-DNA TESTİ TARAMALARINA GEÇİLDİ

        Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün 2014 yılında PAP-Smear testi ile yapılan taramaları bıraktığı ve duyarlığı daha yüksek olan HPV-DNA testi taramalarına geçtiği ifade edildi.

        Bakanlık, ayrıca "Türkiye olarak dünyada ulusal bazda HPV-DNA Testi ile tarama programı başlatıp sürdürebilen nadir ülkeler arasında yer alıyoruz. 2025 Ocak ayı itibarıyla her ilde en az bir tane olmak üzere 423 Kanser tarama merkezimizde vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. 423 Kanser tarama merkezimizden 48’i mobil kanser tarama aracı olup kırsalda ve dezavantajlı gruplara tarama hizmeti sunuyoruz" açıklamasında bulundu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "İzmir tarihinin en karanlık dönemini yaşıyor"
        "İzmir tarihinin en karanlık dönemini yaşıyor"
        AKOM açıkladı! İstanbul'a kar yağacak mı?
        AKOM açıkladı! İstanbul'a kar yağacak mı?
        2. Lig ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        2. Lig ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        Eliz bebek 2 aylıktı! Annesi emzirirken öldü!
        Eliz bebek 2 aylıktı! Annesi emzirirken öldü!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Türkiye'de ilk kez görüldü
        Türkiye'de ilk kez görüldü
        En sık görülen 5 rüya!
        En sık görülen 5 rüya!
        Gereksiz vitamin alanlara uyarı!
        Gereksiz vitamin alanlara uyarı!
        Fenerbahçe'de Saint-Maximin gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Saint-Maximin gelişmesi!
        Bu köyde sadece 2 mevsim görülüyor
        Bu köyde sadece 2 mevsim görülüyor
        Alvaro Morata, Aslan oluyor!
        Alvaro Morata, Aslan oluyor!
        Başkanların skandal yasak aşkları
        Başkanların skandal yasak aşkları
        Emekli aylığı farkı telafi edilecek mi?
        Emekli aylığı farkı telafi edilecek mi?
        "21 gün" kuralı bir efsane olabilir mi?
        "21 gün" kuralı bir efsane olabilir mi?
        "Komşum kahveye gel" dedi... Bilezik cinayeti!
        "Komşum kahveye gel" dedi... Bilezik cinayeti!
        ABD'de uçak alışveriş merkezi yakınına düştü
        ABD'de uçak alışveriş merkezi yakınına düştü
        İstanbul'un enflasyonu yüzde 48,4
        İstanbul'un enflasyonu yüzde 48,4
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mesaj
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mesaj
        Tüfekle vurulan genç kadın öldü! Dini nikahlı eş gözaltında!
        Tüfekle vurulan genç kadın öldü! Dini nikahlı eş gözaltında!
        Refah sınır kapısı yeniden açıldı
        Refah sınır kapısı yeniden açıldı