Son 5 yılda HPV-DNA testi ile toplam hedef nüfusun yüzde 63,51’i tarandı

Sağlık Bakanlığı'nın, rahim ağzı kanseri taramalarına ilişkin yaptığı güncel açıklamada, "Sağlık Bakanlığı ve uluslararası kurumların standartlarına göre Rahim Ağzı Kanseri taramalarının, 30-65 yaş arası kadın nüfusa 5 yılda 1 defa yapılması önerilmektedir" denildi.

Yapılan açıklamada,

- TÜİK verilerine göre 85 milyon 372 bin 377 olan nüfusun 42 milyon 638 bin 306’sı kadın olup (hedef) 30-65 yaş arası kadın nüfusun 19 milyon 720 bin 817 olduğu belirtildi.

- Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü son 5 yılda HPV-DNA testi ile 30-65 yaş arası kadınlara yönelik 12 milyon 526 bin 591 kişiyi tarayıp, toplam hedef nüfusun yüzde 63,51’ini taradı.

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- Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü 2024 yılında ise ülke genelinde toplamda 3 milyon 527 bin 259 kişiyi taramış olup, böylece 2024 yılı toplam hedef nüfusunun yüzde 89,4’ü fiilen taranmış oldu.

PAP-SMEAR YERİNE HPV-DNA TESTİ TARAMALARINA GEÇİLDİ

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün 2014 yılında PAP-Smear testi ile yapılan taramaları bıraktığı ve duyarlığı daha yüksek olan HPV-DNA testi taramalarına geçtiği ifade edildi.

Bakanlık, ayrıca "Türkiye olarak dünyada ulusal bazda HPV-DNA Testi ile tarama programı başlatıp sürdürebilen nadir ülkeler arasında yer alıyoruz. 2025 Ocak ayı itibarıyla her ilde en az bir tane olmak üzere 423 Kanser tarama merkezimizde vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. 423 Kanser tarama merkezimizden 48’i mobil kanser tarama aracı olup kırsalda ve dezavantajlı gruplara tarama hizmeti sunuyoruz" açıklamasında bulundu.