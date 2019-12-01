Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerSağlık

Son 6 yılda AIDS vakaları 5 kat arttı!

1 Aralık Dünya AIDS Günü nedeniyle açıklama yapan Türk Dermatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Emel Erdal Çalıkoğlu, AIDS vakalarının son 6 yılda 5 kat arttığına dikkat çekti. Virüsün vücuda girdiği andan itibaren kişinin bağışıklık sistemini zaman içerisinde çökerttiğini belirten Prof. Dr. Çalıkoğlu, 9.4 milyon kişinin kendi hastalığının farkında olmadığını dile getirdi

AIDS
DHA

Bugün 1 Aralık Dünya AIDS Günü... Türk Dermatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Emel Erdal Çalıkoğlu, 1 Aralık Dünya AIDS Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, hastalığın son yıllarda artış gösterdiğini söyledi.

SON 6 AYILDA 5 KAT ARTTI

DHA'nın haberine göre; AIDS'in bulaşıcı ve ölümcül bir hastalık olabileceğini belirten Prof. Dr. Çalıkoğlu, "AIDS vakaları son 6 yılda 5 kat arttı. Bugün dünya üzerinde çoğunluğu Afrika'da olmak üzere, 36.9 milyon kişinin HIV ile yaşadığı bilinmektedir" dedi.

HIV adlı bir virüsün AIDS'e neden olduğunu belirten Çalıkoğlu, virüsün vücuda girdiği andan itibaren kişinin bağışıklık sistemini zaman içerisinde çökerttiğini belirtti.

Çalıkoğlu, "Yanlış bilindiği üzere; AIDS hastalığına neden olan HIV virüsü, dokunmak, sarılmak, tokalaşmak, gözyaşı, ter, tükürük, giysilerin ortak kullanımı, tabak, çatal, bardak paylaşımı, genel tuvalet, havuz, banyo, hamam, sauna paylaşımı gibi ortak kullanım alanlarından bulaşmamaktadır" dedi.

9.4 MİLYON KİŞİ KENDİ HASTALIĞININ FARKINDA DEĞİL

Prof. Dr. Çalıkoğlu, "Bugün için, dünya üzerinde çoğunluğu Afrika'da olmak üzere 36.9 milyon kişinin HIV ile yaşadığı bilinmektedir. 2017 yılında 1 milyon 800 bin yeni vaka tanımlanmış ve 940 bin kişi AIDS ile ilişkili hastalıklardan kaybedilmiştir. Virüs bulaşan insanların yüzde 75'i kendi hastalıklarının durumunun farkında iken, 9.4 milyon kişi kendi hastalığının farkında bile değildir.

Dünyada her hafta 15-24 yaş aralığındaki 7 bin genç kadın HIV'le enfekte hale gelmektedir. Türkiye, dünyada HIV-AIDS açısından hastalığın az sıklıkta görüldüğü ülkeler arasında değerlendirilmektedir. Ülkemizde 1985 yılında 3 olan toplam vaka sayısı, 31 Aralık 2018 itibariyle toplam 21 bin 520'dir. Bu vakaların yüzde 79.9’u erkek, yüzde 20.1’i kadın olup yüzde 15.4’ü yabancı uyruklu kişilerden oluşmaktadır. Vakaların en fazla görüldüğü yaş grubu 30-34 ve 25-29 yaş grubudur" açıklamasında bulundu. 

AIDS’TE ERKEN TANI ÇOK ÖNEMLİ

Türk Dermatoloji Derneği Veneroloji Çalışma Grubu Sekreteri Doç. Dr. Filiz Canpolat ise, hastalığın tedavi yöntemlerine ilişkin bilgi verdi.

Günümüzde hastalığın tedavisinde önemli gelişmelerin kaydedildiğini belirten Canpolat, şunları söyledi: "Tedavi ile bulaştırıcılık azaltılabilmekte ve enfeksiyonun anneden bebeğe geçişi engellenebilmektedir. Erken tanı ve tedavinin, HIV enfeksiyonu üzerinde olumlu etkilerinin olduğu pek çok çalışmada gösterilmiştir. Tüm dünyada antiretroviral tedaviye ulaşabilme 611 bin iken bu rakam 2017'de 21.7 milyona ulaşmıştır. HIV taşıyıcılarının olabildiğince erken dönemde saptanması, tedaviye yanıt alınması açısından önemlidir."

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kanser olunca 'ayrılabilirsin' demişti! - Haberler
SAĞLIKKansere yakalanınca 'benden ayrılabilirsin' demişti!
Hayrete düşüren değişim!
SAĞLIK"Yok artık" dedirtti!
Bilim dünyası 'tatlı yiyelim tatlı konuşalım' sözünü doğruladı
SAĞLIKO atasözü doğrulandı!
1 Aralık Dünya AIDS Günü! AIDS nedir? AIDS belirtileri nelerdir? AIDS nasıl bulaşır?
SAĞLIK1 Aralık Dünya AIDS Günü! AIDS nedir, nasıl bulaşır? ...
Nadir görülen 'botulizm' zehri karı kocanın hayatını kararttı
SAĞLIKTurşu-pekmez yedikten sonra hayatları karardı!
15 yıl psikiyatrik sanıldı! Asıl nedeni... - Haberler
SAĞLIK15 yıl psikiyatrik sanıldı! Asıl nedeni...
Bu merkezde insan yedek parçaları üretiliyor - Haberler
SAĞLIKBurada insan yedek parçaları üretiliyor!
Bol suyla almak ilacın emilimini hızlandırıyor
SAĞLIKİlacı bol suyla içerseniz...
Son dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan 17 bin 689 personel alımı duyurusu ! Başvurular ne zaman?
SAĞLIK17 bin 689 personel alınacak
Seneye bunları yiyeceğiz! İşte 2020'nin gıda trendleri
SAĞLIKSeneye bunları yiyeceğiz!
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X