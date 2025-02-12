Trump Zelenskiy ile görüştü

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü. Zelenskiy, barışa ulaşma fırsatları konusunda uzun bir görüşme yaptıklarını açıkladı.

Görüşmede ayrıca, Ukrayna'nın insansız hava araçları konusundaki kabiliyetleri de gündeme gelirken, Zelenskiy savunma teknolojisi alanında iş birliğine hazır olduklarını iletti.

Trump, "O da (Zelenskiy) Devlet Başkanı Putin gibi barış istiyor. Savaşla ilgili çeşitli konuları ele aldık, cuma günü Münih'te yapılacak olan ve Başkan Yardımcısı JD Vance ile Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun heyete liderlik edeceği toplantıyı konuştuk. Bu toplantının sonuçlarının olumlu olacağından umutluyum." değerlendirmesinde bulundu.