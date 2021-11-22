11 saat işkence gördü, 4 kurşunla vuruldu! 0:00 / 0:00

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Konya'da Yıldırım Tıska'nın, kendisini terk eden kadınla ilişkisi olduğu iddiasıyla 11 saat boyunca işkence edip 1’i kafasından olmak üzere 4 kurşunla vurduğu 18 yaşındaki Burak Mutlu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Zafer Samancı'nın haberine göre olay 4 Kasım'da merkez Karatay ilçesinde meydana geldi. Cezaevinde olan 21 yaşındaki Yıldıray Tıska’nın birlikte yaşadığı 18 yaşındaki B.B., bebeğini de alarak evi terk etti.

Cezaevinden çıktıktan sonra B.B.’nin ilişki yaşadığını düşündüğü 18 yaşındaki Burak Mutlu’ya ulaşan Tıska, evine gittiği gence 11 saat boyunca işkence yaptı. Tıska, daha sonra sokağa çıkıp yakınlarından helallik aldı. Döndüğünde de iddiaya göre önce helallik istediği Burak Mutlu’yu 4 kurşunla vurdu. 1’i kafasına olmak üzere vücuduna 4 kurşun isabet eden Mutlu mahalle sakinlerinin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"ONU ÖLDÜRDÜM SIRA SENDE"

Olaydan hemen sonra B.B.'yi görüntülü olarak arayan Tıska, "Burak'ı öldürdüm sıra sende" diyerek telefonu kapattı. Soruşturmayı yürüten Konya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından saklandığı evde yakalanan Tıska, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tıska'nın daha önce de imam nikahı ile birliktelik yaşadığı B.B.'ye şiddet uygulayıp, tehdit ettiği ve bu nedenle B.B.'nin zaman zaman uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.

18 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Yıldıray Tıska tarafından vurulan 18 yaşındaki Burak Mutlu, Konya Şehir Hastanesi'nde 18 gündür yoğun bakım servisinde verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.