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        Haberler Gündem Son dakika: Barış Pınarı bölgesinde 13 terörist etkisiz

        13 terörist etkisiz

        MSB, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.02.2025 - 12:20 Güncelleme: 08.02.2025 - 12:44
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        13 terörist etkisiz
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        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

        MSB'den yapılan açıklamada, "Geçit vermedik, vermeyeceğiz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit ettiği 13 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Terörle mücadelemize bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla, tavizsiz bir şekilde devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

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