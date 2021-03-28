Kayseri'nin Tomarza ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki engelli Mustafa Karcıoğlu, koronadan hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Yavuzselim Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan engelli Mustafa Karcıoğlu'nun koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından solunum yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Uzun süre yoğun bakımda tedavisi süren Mustafa Karcıoğlu, durumunun ağırlaşmasının ardından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Mustafa Karcıoğlu'nun cenazesi bugün Tomarza İlçe Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
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