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HaberlerSağlık
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SON DAKİKA 2 Nisan Koronavirüs tablosu açıklanıyor... Koronavirüs vaka sayısı ve vefat sayısı! İşte son durum

Koronavirüs salgınında yeniden ciddi bir yükseliş başladı. Yurt genelindeki milyonlarca vatandaş, son durumu merak ediyor. Konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu akşam saat 20:00 sularında son durumu paylaşacak...

SON DAKİKA 2 Nisan Koronavirüs tablosu açıklanıyor... Koronavirüs vaka sayısı ve vefat sayısı! İşte son durum

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü tablosuna göre toplam vaka sayısı 3.357.988'e yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 31.713 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte en son Türkiye Koronavirüs tablosu detayları...

2 NİSAN CORONA VİRÜSÜ TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 Nisan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu henüz yayınlanmadı.

1 NİSAN CORONA VİRÜSÜ TABLOSU VAKA SAYISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 Nisan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu dün yayınlandı.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşılıyor.

Türkiye'de son 24 saatte 243 bin 738 Kovid-19 testi yapıldı, 40 bin 806 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 2 bin 135 oldu, 20 bin 817 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 35 bin 43'e yükseldi

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DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUM

Japon hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artış gösterdiği Osaka, Hyogo ve Miyagi'de salgına karşı sert tedbirler uygulanması kararı aldı

ABD'nin Baltimore kentinde, ilaç firması Johnson&Johnson'ın yaklaşık 15 milyon doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı, üretim tesisinde bileşenlerinin karıştırılması sonucu çöpe gitti

ABD'nin ardından salgından en çok etkilenen ülke konumunda bulunan Brezilya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 3 bin 869 kişi hayatını kaybetti. Bu rakamın salgının başından bu yana kaydedilen en yüksek ölü sayısı olduğu ifade edildi.

Yeni tip koronavirüs salgını en büyük kayıpları veren ülkelerin başında gelen Brezilya'da domino etkisi yarattı. Günlük ölümlerin zirve yaptığı ülkede hükümet krizi sürerken Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya tepki gösteren kuvvet komutanların teker teker istifa ettiği bildirildi

İtalya'da Mario Draghi liderliğindeki hükümet, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik sıkı tedbirlerin geçerlilik süresini 30 Nisan'a kadar uzattı. Ülkede aşı olmayı reddeden sağlık çalışanları görevden uzaklaştırılacak

Belçika'da mahkeme, hükümetin koronavirüs nedeniyle aldığı tedbirlerin yasal zemine dayanmadığı gerekçesiyle kaldırılmasına hükmetti. Hükümetin mahkeme kararına itiraz etmesi bekleniyor

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