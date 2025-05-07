24 ilde siber operasyon: 568 gözaltı
24 ilde düzenlenen "Yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve nitelikli hırsızlık" operasyonunda 568 şüpheli gözaltına alındı
Giriş: 07.05.2025 - 08:01 Güncelleme: 07.05.2025 - 08:03
24 il merkezli “Yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve nitelikli hırsızlık” suçlarına yönelik 10 gündür devam eden operasyonlarda 568 şüpheli yakalandı.
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