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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: 24 ilde siber operasyon: 568 gözaltı

        24 ilde siber operasyon: 568 gözaltı

        24 ilde düzenlenen "Yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve nitelikli hırsızlık" operasyonunda 568 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.05.2025 - 08:01 Güncelleme: 07.05.2025 - 08:03
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        24 ilde siber operasyon: 568 gözaltı
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        24 il merkezli “Yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve nitelikli hırsızlık” suçlarına yönelik 10 gündür devam eden operasyonlarda 568 şüpheli yakalandı.

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