        Son dakika: 31 ilde 225 kişiyi dolandıran 188 şüpheli yakalandı

        31 ilde 225 kişiyi dolandıran 188 şüpheli yakalandı

        31 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 225 kişiyi dolandırdığı tespit edilen 188 şüpheli yakalandı, 102'si tutuklandı

        Habertürk
        Giriş: 07.08.2025 - 07:23 Güncelleme: 07.08.2025 - 07:40
        31 ilde 225 kişiyi dolandıran 188 şüpheli yakalandı
        31 ilde “Nitelikli Dolandırıcılık Şebekelerine” yönelik son 1 aydır devam eden operasyonlarda; 225 kişiyi dolandırdığı tespit edilen 188 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 102'si tutuklanırken, 55'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 31 ilde dolandırıcılık şebekelerine yönelik düzenlenen operasyonlar sonucu, 188 şüphelinin yakalandığını ve 102’sinin tutuklandığını açıkladı.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre Adana, İstanbul, Antalya, Mersin, Şanlıurfa, Aydın, İzmir, Tekirdağ, Gaziantep, Osmaniye, Diyarbakır, Kayseri, Denizli, Sakarya, Bartın, Hatay, Siirt, Ankara, Malatya, Balıkesir, Düzce, Eskişehir, Erzurum, Samsun, Trabzon, Bitlis, Bursa, Kütahya, Van, Kırklareli ve Kocaeli olmak üzere 31 ilde son bir aydır dolandırıcılık şebekelerine yönelik operasyonlar düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar sonucu 188 şüpheli yakalanırken 102’si tutuklandı. 55 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı ve diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Ayrıca şüphelilerin banka hesaplarında 107 milyon TL işlem hacmi bulunduğu ve kendilerini kamu görevlisi, avukat, banka görevlisi ve uzlaştırmacı olarak tanıtarak, telefon çekilişi ve iş vaadiyle, sosyal medya üzerinden tanışma uygulamaları üzerinden buldukları müşterilere fahiş fiyat uygulayarak, vatandaşlarla samimiyet kurarak sonrasında şantaj yaparak ve sahte internet siteleri üzerinden elektronik eşya ve arsa tapusu satmak vaadiyle vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.

