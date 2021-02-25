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33 yıl sonra korkutan gelişme! 28 metrelik azaldı, tehlike büyüyor

Konya'da, 300 metre çap ve 145 metre derinliğe sahip Obruk Gölü'nde, 1988 yılında yüzeye kadar ulaşan su seviyesi günümüzde 28 metre azaldı. Konya Jeoloji Mühendisleri Odası ve Konya Teknik Üniversitesi Jeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fetullah Arık, "'Kızören Obruğu' dediğimiz Obruk Gölü'nde su seviyesi, 1988'de yüzeye sadece 1-2 metre varken, şu an asgari 28 metre su düşümünden bahsediyoruz" dedi. Sadece gölün değil Konya havzasının büyük bölümünde yer altı su seviyesinin azaldığına dikkat çeken Arık, "Bölgedeki yağışları uluslararası değerlendirdiğimizde bölgede çöl şartları hakim. Eğer biz yer altı sularını bu şekilde kullanmaya devam edersek bir gün susuz kalacağımız gerçeğiyle karşı karşıya kalacağız. Dolayısıyla tedbirlerin acilen alınması gerekiyor" diye konuştu

OBRUK| Son dakika: 33 yıl sonra korkutan gelişme!
33 yıl sonra korkutan gelişme!
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DHA

Konya'da, özellikle Karapınar ilçesinde irili ufaklı 600'e yakın obruk yer alıyor. Bazılarının dibinde su bulunurken, bazılarının ise zemini kuru oluyor. Konya-Aksaray kara yolunun 70'inci kilometresinde, Kızören mevkisinde oluşan obruk ise içinde tatlı suyun birikmesiyle göle döndü.

300 metre çapında, 145 metre derinliğe sahip Obruk Gölü, Kapadokya güzergahında olduğu için de özellikle Çin ve Kore'den gelen turistlerin ilgisini çekiyor. Tur otobüsleriyle doğal güzelliği görmek için gelen turistler, obruğun eşsiz görüntüsü karşısında fotoğraf çektiriyor. Bulunduğu mahalleye ve bitişiğinde Selçuklular döneminde yapılan hana ismini veren Obruk Gölü, yazın ilk aylarında koyu lacivert ve yeşil olan renginin yaz ilerledikçe çivit mavisi, berrak hal alma özelliğini taşıyor.

YAKLAŞIK 28 METRE AZALDI

Yer altı su seviyesinin 45 metre derinliklerine kadar düştüğü Konya Ovası'ndaki diğer göllerde olduğu gibi Obruk Gölü'nde de su seviyesi azaldı. 1988'deki fotoğraflara bakıldığında su seviyesi yüzeydeyken, şimdi yaklaşık 28 metre azaldı. Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Fetullah Arık, sadece gölün değil Konya havzasının büyük bölümünde yer altı su seviyesinin azaldığını belirtti.

'YER ALTI SULARIMIZ 40-45 METRE DÜŞTÜ'

Arık, "Sadece Kızören obruğu değil, bölgedeki birçok obrukta su vardı. Örneğin; Çıralı obruğu, Kızören obruğuna yakın bir obruktur. Burada yer altı su seviyesi 80'li yıllara kadar çok yukarıdaydı. Hatta Devlet Su İşleri, Tımraş obruğunda, Kızören obruğunda su alma yapıları kurup, tarımsal sulamada kullanıldı ama şu anda gittiğiniz zaman göreceksiniz ki oradaki su alma yapısı askıda yani yer altı suyu oradan daha aşağı düşmüş. Bu yer altı sularımız 40-45 metre düştü, dememizin en önemli kanıtlarından bir tanesidir" dedi.

'BÖLGEDE ÇÖL ŞARTLARI HAKİM'

Obruk Gölü'ndeki su seviyesinin 28 metre azaldığına dikkat çeken Prof. Dr. Arık, şunları söyledi:

"O bölgedeki Çıralı obruğunda da geçmişte oldukça iyi bir su yüksekliği varken, şu anda tamamen kurumuş vaziyette ve obruğun tabanında yeni bir obruk da oluşmaya başlamış. Bunlar yer altı suyunun çekildiğinin ciddi bir şekilde göstergeleridir. Bu havza içerisinde yer altı sularının akım yönü genellikle güneyden kuzeye Tuz Gölü'ne doğru. Bütün havzanın aldığı yağış Türkiye ortalamasının kat kat altında, yarısından bile az. Bölgedeki yağışları uluslararası değerlendirdiğimizde bölgede çöl şartları hakim.

BİR GÜN SUSUZ KALACAĞIMIZ GERÇEĞİYLE KARŞI KARŞIYA KALACAĞIZ

Kızören obruğu dediğimiz Obruk Gölü'nde su seviyesi 1988 yılında yüzeye sadece 1-2 metre varken şu anda en asgari 28 metre su düşümünden bahsediyoruz. Bu havzanın kuzeyinde bir bölge, havzanın güneyine gidecek olursak Karapınar çevresinde çok daha fazla bir düşüm var. Eğer biz yer altı sularını bu şekilde kullanmaya devam edersek bir gün susuz kalacağımız gerçeğiyle karşı karşıya kalacağız.

TEDBİRLERİN ACİLEN ALINMASI GEREKİYOR

Dolayısıyla tedbirlerin acilen alınması gerekiyor. Alınacak tedbirlerde su kullanımının mutlaka kontrollü, tasarruflu ve verimli olması gerekiyor çünkü yağışları artırma şansımız yok. Oradaki jeolojik yapıyı değiştirme şansımız yok. Kontrol edebileceğimiz tek bir şey var, o da yer altı suyu kaynaklarıdır."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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