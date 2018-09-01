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Son dakika: 70 yaşındaki ajandan kritik itiraflar!

Son dakika haberi... KKTC'de askeri bölgelerin fotoğraflarını çekerek Rumlara servis eden 70 yaşındaki Mehmet Besimoğlu suçüstü yakalanmıştı. Besimoğlu kritik itiraflarda bulunmaya başladı. 70 yaşındaki ajan askeri bölgelere ait 201 fotoğraf çekmiş, fotoğrafları Rum ajana aktarmış...

01.09.2018 - 20:26 | Güncelleme: DHA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Rumlara casusluk yaptığı iddiasıyla tutuklanan Mehmet Besimoğlu'nun (70), 16 günde asker ve askeri birliklere ait 201 fotoğraf çektiği ve bunları irtibatta olduğu Rum ajana teslim ettiği belirlendi.

KKTC polisi, Rumlarla iş birliği yaptığını tespit ettiği Mehmet Besimoğlu'nu takip etmeye başladı. Besimoğlu'nun Rumlarla yaptığı görüşme ve buluşmalar kayda alındı. Besimoğlu, en son Gazimağusa Surlariçi'ne giderken, takip edildi. Canbulat Müzesi'nin surlarına çıkan Besimoğlu, bir köşeye çekilip, Gazimağusa Limanı'ndaki askeri birlik ile askerlerin dijital makineyle fotoğraflarını çekmeye başladı. Bu sırada operasyonu başlatan polis ekipleri, Besimoğlu'nu yakaladı. Polis merkezine götürülen Besimoğlu'nun makinesinde yapılan incelemede, askerlerle birliğin fotoğrafları bulundu.

RUM İÇİN ÇALIŞTIĞINI İTİRAF ETTİ

Mehmet Besimoğlu, polis merkezindeki ilk ifadesinde, Gazimağusa Limanı'ndaki askerler ile birliğin fotoğraflarını, ismini söylemediği Rum'a vermek üzere çektiğini itiraf etti. Üzerinde Rum hattı bulunan Besimoğlu'nun, adı henüz öğrenilemeyen Rum ile sürekli telefonda konuştuğu da kayda alındı. 'Casusluk' suçlamasıyla tutuklanan Mehmet Besimoğlu'nun evinde yapılan aramada; cep telefonları, dijital fotoğraf makineleri ve dizüstü bilgisayarlar bulundu.

RUM AJAN ARADI

Lefkoşa'da mahkemeye çıkarılan Mehmet Besimoğlu ile ilgili araştırma yapan polis yeni bilgilere ulaştı. Besimoğlu'nun, 16 günde asker ve askeri birliklere ait 201 fotoğraf çektiği, bunları da irtibatta olduğu Rum ajana teslim ettiği tespit edildi. Ayrıca, şüphelinin telefonunun, tutuklandıktan sonra da irtibatta olduğu Rum ajan tarafından arandığı belirlendi. 'Rumlara casusluk yaptığı' iddiasıyla tutuklanan Mehmet Besimoğlu hakkındaki soruşturmanın derinleştirilerek devam ettirilmesine karar verildi.

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