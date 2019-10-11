Fransa, 'Barış Pınarı Harekatı' nedeniyle Türkiye’ye yönelik yaptırımların Brüksel'in masasında olduğunu söyledi. Fransa'nın Avrupa Birliği Bakanı Amelie de Montchalin, gelecek hafta düzenlenecek olan AB Zirvesi’nde Suriye’nin yönelik 'Barış Pınarı Harekatı' nedeniyle Türkiye’ye uygulanabilecek olası yaptırımların görüşüleceğini belirtti.

Fransız Bakan, "Yaptırımlar gelecek hafta Avrupa Konseyi'nde tartışılacak. Açıkça görülüyor ki masadalar. Siviller, Suriyeli güçler ve bölgenin istikrarı için sarsıcı olan bir durumla karşı karşıya kaldığımızda aciz davranmayacağız" diye konuştu.

Operasyonun başlamasının ardından Finlandiya ve Norveç, Türkiye'ye askeri ihracatı askıya aldıklarını duyurmuş, İsveç de bu yaptırımın AB genelinde uygulanması önerisini getirmişti.

AB üyesi 28 ülke de ortak bir yazılı açıklama yayımlayarak, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü operasyona son verilmesi çağrısında bulunmuştu.