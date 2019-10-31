ABD Temsilciler Meclisi, Trump hakkında azil soruşturması tasarısını onayladı.
TRUMP'TAN İLK TEPKİ
Kararın ardından bir açıklama yapan ABD Başkanı Trump, 'tarihin en büyük cadı avı' nitelemesinde bulundu.
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