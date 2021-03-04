ABD'de tren kazası: 44 vagon raydan çıktı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünyaSON DAKİKA: ABD'de korkunç tren kazası: 44 vagon raydan çıktı! - Haberler
ABONE OL

ABD'de korkunç tren kazası: 44 vagon raydan çıktı!

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yük treni raydan çıktı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, 44 vagonun hasar gördüğü ifade edildi.

SON DAKİKA: ABD'de korkunç tren kazası: 44 vagon raydan çıktı! - Haberler
ABD'de tren kazası: 44 vagon raydan çıktı!
0:00 / 0:00
DHA

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Kaliforniya eyaletindeki çölde yük treni raydan çıktı.

Özel bir kargo şirketine ait olduğu ifade edilen yük treninin sefer esnasında henüz bilinmeyen bir sebeple raydan çıkıp kuma oturdu.

San Bernardino İlçe İtfaiye Departmanı, kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, yük taşıyan trenin Ludlow kenti yakınlarında öğlen saatlerinde raylardan çıktığını belirtti.

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, 44 vagonun raydan çıkarak hasar gördüğü kaydedildi. Yetkililer aynı zamanda etanol alkol taşıyan bir vagondan ise sızıntı meydana geldiğini kaydetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Almanya'da Kovid-19 tedbirleri ay sonuna kadar uzatıldı!
DÜNYAAlmanya'da Kovid-19 tedbirleri ay sonuna kadar ...
Yunanistan'da vakalar arttı, tedbirler sıkılaştı!
DÜNYAYunanistan'da vakalar arttı, tedbirler sıkılaştı!
SON DAKİKA: ABD'de Temsilciler Meclisi oturumu, tehdit nedeniyle iptal edildi!
DÜNYAABD'de meclis oturumu, tehdit nedeniyle iptal ...
SON DAKİKA: Koronavirüs vakaları arttı, hastaneler doldu: Çek Cumhuriyeti yardım bekliyor!
DÜNYAVakalar arttı: Çekya yardım bekliyor!
İsrail, kıyılarının kirlenmesinden İran'ı suçladı
DÜNYAİsrail'den İran'a kıyı kirliliği suçlaması
KAOS| Ermenistan'da neler oluyor? Son dakika: Şimdi de seçim kavgası
DÜNYAPaşinyan ve muhalefet arasında seçim anlaşmazlığı!
RUSYA'DA NELER OLUYOR? Son dakika: Cezaevinden mesaj gönderdi! - HABERLER
DÜNYACezaevinden ilk kez mesaj geldi
SON DAKİKA: ABD'de Biden yönetimi geçici ulusal güvenlik stratejisini yayınladı
DÜNYABiden, geçici ulusal güvenlik stratejisini yayınladı
Japonya'da derin dondurucular durdu, en az 1000 aşı çöp oldu!
DÜNYAJaponya'da 1000'den fazla aşı çöpe atıldı!
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan UCM'nin Filistin kararına tepki
DÜNYABlinken'dan UCM'ye Filistin tepkisi