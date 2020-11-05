Silikon Vadisi’nden Biden’a selam! 0:00 / 0:00

Necdet Çalışkan ncaliskan@haberturk.com

ABD’de kıyasıya geçen ve Joe Biden’ın Donald Trump’ın önünde götürdüğü başkanlık yarışı seçimi, Silikon Vadisi şirketlerine yaradı.

ABD’nin yeni başkanı olabilmek için gerekli olan 270 delegeye Biden’ın bir adım daha yaklaşması, ABD borsalarında Dow Jones Endeksi’ni yüzde 1.3 yukarı taşırken, teknoloji şirketlerinin ağırlıkta olduğu Nasdaq Endeksi dün yüzde 3.8 yükseldi.

Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre Facebook hisseleri yüzde 8.3, Amazon hisseleri yüzde 6.3, Google (Alphabet) hisseleri yüzde 6, Microsoft hisseleri yüzde 4.8, Apple hisseleri yüzde 4.1 değer kazandı.

Şu anki ABD Başkanı Donald Trump ile seçim öncesi başlayan ve son bir iki gündür de Trump’ın paylaştığı ancak Twitter tarafından ‘tartışmalı’ olarak etiketlenmesi ile tırmanan Trump-Twitter gerilimin yaşandığı Twitter cephesinde de bu yükseliş kendini gösterdi.

Son bir haftanın en yüksek değerine ulaşan Twitter hisseleri dün yüzde 2.5 yükseldi.

HANGİSİ NE KADAR DEĞER KAZANDI?

(Milyar Dolar) 2 Kasım Pazartesi 3 Kasım Salı 4 Kasım Çarşamba Değişim Alphabet 1100 1116 1183 83 Amazon 1508 1530 1626 118 Apple 1849 1878 1954 105 Facebook 744 756 819 75 Microsoft 1530 1561 1636 106 Twitter 31.3 33.2 34 2.7 TOPLAM 6762.3 6874.2 7252 489.7

Son iki günde bu 6 büyük teknoloji devinin toplam piyasa değeri de 2 Kasım Pazartesi gününden bu yana toplam 490 milyar dolar arttı.

Aynı süreçte piyasa değerini en fazla artıran, 3 işlem gününde 118 milyar dolarlık artışla Amazon oldu. Amazon’u 106 milyar dolar ile Microsoft, 105 milyar dolar ile Apple, 83 milyar dolar ile Alphabet ve 75 milyar dolarlık kazanç ile de Facebook izledi.