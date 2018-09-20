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ABD, Suriye'de SDG'ye 250 TIR ağır silah gönderdi

ABD, terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) bağlı unsurlara 250 TIR ağır silah gönderdi. SDG Sözcüsü Kino Gabriel ABD ve koalisyon güçlerinin DEAŞ ile mücadele kapsamında kendilerine silah desteğinde bulunduğunu belirtti

20.09.2018 - 06:32 | Güncelleme:

İdlib’de Esad rejiminin kapsamlı taarruz planı Türkiye ile Rusya arasında varılan anlaşma ile durdurulurken, Suriye’de DEAŞ’ın elindeki son kritik bölge olan Heccin’e yönelik SDG operasyonu hız kazandı. SDG kaynakları, ABD’nin kendilerine 250 TIR ağır silah ve çeşitli askeri teçhizat gönderdiğini belirtti.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Suriye’de muhaliflerin denetimindeki İdlib vilayeti ile ilgili Türkiye ile Rusya arasında geçen pazartesi rejimin kapsamlı askeri operasyonunu rafa kaldıran anlaşmaya varılırken Suriye’nin Irak sınırında terör örgütü DEAŞ’ın elindeki son önemli yerleşim olan Heccin ilçesi çevresinde çatışmalar şiddetlendi. En büyük bileşenini terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) bağlı unsurlar ABD öncülüğündeki koalisyon desteğinde bu bölgede operasyonlarını hızlandırdı.

"AĞIR SİLAH ALDIK"

Rus Sputnik haber sitesine konuşan SDG Sözcüsü Kino Gabriel ABD ve koalisyon güçlerinin DEAŞ ile mücadele kapsamında kendilerine silah desteğinde bulunduğunu belirtti. Konuyla ilgili Sputnik’e konuşan SDG’den başka bir yetkili de silahların önceki gün geldiğini kaydederek şunları söyledi:

"ABD, Heccin operasyonu nedeniyle bize zırhlı Hummer araçları ile ağır silahlar gönderdi. 250 tırla silah ve zırhlı araçlar gönderdi. Bize gönderilen silahlar içerisinde otomatik makineli tüfekler, havan topları ve diğer hafif silahlar var. Silahlar ve zırhlı Hummer araçlar Kuzey Irak’tan kara yoluyla Semelka Sınır Kapısı’ndan sokuldu. Oradan da Deyrizor kentinin doğusunda DEAŞ’tan temizlediğimiz bölgelere bırakıldı. Heccin operasyonu için daha çok silahlara ihtiyacımız var. Çünkü Heccin bölgesi DEAŞ’ın elindeki son bölge ve bundan kaynaklı olarak DEAŞ çok direnecek. Bizim de DEAŞ terörünü bitirmemiz için daha çok ağır silahlara ve zırhlı araçlara ihtiyacımız var."

ABD VE FRANSA DESTEKLİYOR

Suriye’nin doğusundaki petrol zengini Deyrizor vilayetindeki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ arasında 11 Eylül’de başlayan çatışmalar Heccin ilçesi ile Süse, Bağoz ve Şiife belde hatlarında genişleyerek şiddetli şekilde devam ediyor. Anadolu Ajansı’nın (AA) haberine göre YPG/PKK, ABD ve Fransa’nın desteğiyle söz konusu hatlara kara saldırıları düzenliyor.

57 YPG’Lİ ÖLDÜ

Bomba yüklü araç saldırılarında şu ana kadar en az 57 YPG/PKK’lı terörist öldü. YPG/PKK, Heccin ve Süse belde merkezini ele geçirmek için bir dizi saldırı düzenledi. DEAŞ mensupları çatışmaların başlamasının ardından ailelerini Şiife belde merkezine göndermişti. Öte yandan yerel kaynaklar, YPG/PKK’nın saldırılardan kaçan yaklaşık bin sivili, Heccin’de kurduğu kampta zorla alıkoyduğu bilgisini verdi.

BİLGİ NOTU: SDG’ye gönderilen silahların Heccin’de DEAŞ’a karşı kullanıldığı belirtilse de Ankara, bu silahların YPG tarafından Türkiye’ye karşı kullanılması riskini vurguluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD hükümetinin YPG’ye şu ana kadar 5 bin TIR ve 2 bin kargo uçağı silah gönderdiğini açıklamıştı.

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