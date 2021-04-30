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HaberlerGündem3. SayfaACI VEDA! Son dakika: Eşinin paylaşımı yürek yaktı!
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Oğlunun doğum gününde kaybetti! Acılı eşin paylaşımı yürek yaktı

Antalya'nın Finike ilçesinde oğluna doğum günü alışverişine giderken kullandığı otomobile kamyonun çarpması sonucu yaşamını yitiren Zeynep Apçin'in (31) eşi Mehmet Apçin'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım yürek yaktı. Acılı eş, "Oğlumun doğum günü, eşimin, aşkımın, 13 yıllık hayat arkadaşımın ölüm günü oldu. Ben senden razıydım aşkım, Allah da senden razı olsun" dedi

ACI VEDA! Son dakika: Eşinin paylaşımı yürek yaktı!
Acılı eşin paylaşımı yürek yaktı!
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DHA

Oğlunun doğum günü alışverişine giderken kazada ölen Zeynep Apçin (31) eşi Mehmet Apçin'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım yürek burktu. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Feci kaza, dün öğle saatlerinde Finike-Kumluca karayolunda meydana geldi. Zeynep Apçin, oğlu Cemil'in 5'inci doğum günü alışverişi için 07 ZBZ 06 plakalı otomobiliyle yola çıktı. Apçin'in otomobiline, sinyalizasyon ışıklarının bulunduğu kavşakta E.A. yönetimindeki 07 TDE 08 plakalı kamyon çarptı.

YANINDAKİ OĞLU YARALI KURTULDU

Kamyonun metrelerce önünde sürüklediği otomobil, hurdaya döndü. Kazada, otomobil sürücüsü Zeynep Apçin yaşamını yitirdi, oğlu Cemil ile yakınları Selda (41),Emine (25),Hatice (15) ve Arife Miray Apçin (5) yaralandı. Yaralılar hastanede tedaviye alınırken, kamyon şoförü E.A. ise gözaltına alındı.

EŞİNİN PAYLAŞIMI YÜREK YAKTI

Zeynep Apçin'in cenazesi dün akşam saatlerinde Hasyurt Yarbaşı Mezarlığı´nda toprağa verildi. Apçin'in eşi Mehmet Apçin, sosyal medya hesabından buruk bir paylaşım yaptı. Mehmet Apçin paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün oğlum Cemil 5 yaşında. Biz de 5'inci doğum gününü kutlayacaktık. Diğer 4 doğum günündeki mutluluk fotoğraflarına 5'inci fotoğrafı ekleyecektik ama ekleyemedik. Rabbim izin vermedi. Oğlumun doğum günü, eşimin, aşkımın, 13 yıllık hayat arkadaşımın ölüm günü oldu. Onu kara toprağa verdim. Acım çok çok büyük, tarifi yok bu acının. Biz birbirimizi çok sevdik. Ben senden razıydım aşkım. Cemilimin, çocuğumun anası. Allah da senden razı olsun. Nur içinde yat, mekanın cennet olsun. Seni çok seviyorum."

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