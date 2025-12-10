Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Adli emanet soygununda yeni gözaltılar! | Son dakika haberleri

        Adli emanet soygununda yeni gözaltılar!

        İstanbul Büyükçekmece'deki adli emanet soygununda 2 şüpheli daha gözaltına alındı. Soruşturmada gözaltı sayısı 12'ye yükseldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2025 - 11:01 Güncelleme: 10.12.2025 - 11:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adli emanet soygununda yeni gözaltılar!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosundaki kasalardan yaklaşık 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çalınmasına ilişkin soruşturma kapsamında 2 şüpheli daha gözaltına alındı.

        AA'da yer alan habere göre Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca, emanet bürosundaki kasalardan yaklaşık 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çalınmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

        Bu kapsamda polis ekiplerince 2 şüpheli daha gözaltına alınırken, şüpheli sayısı 12'ye yükseldi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor.

        NE OLMUŞTU?

        Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosu'nda çalışan kadrolu işçi E.T'nin uzun zamandır işe gelmemesi üzerine 1 Aralık'ta durumdan şüphelenen sorumlu Cumhuriyet savcısı, emanet memuru K.D.'ye kasaları açtırmıştı.

        Kasaların boş olduğunun anlaşılması üzerine yapılan incelemede, soruşturma ve kovuşturma dosyalarına ait yaklaşık 50 kilogram gümüş ve yaklaşık 25 kilogram altının kayıp olduğu belirlenmişti. Araştırmada, E.T.'nin karısı ve çocuklarıyla 19 Kasım'da uçakla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İngiltere'ye kaçtığı tespit edilmişti.

        Şüpheli ile eşi E.T. hakkında yakalama kararı çıkarılmış, kasalardan sorumlu olan K.D. gözaltına alınmıştı. Büroda çalışan E.T.'nin adli emanette bulunan altın ve gümüşü tek seferde market arabasıyla çıkardığı belirlenmişti. Şüpheli K.D. ise emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edilmişti. Savcılıkça ifadesi alınan ve tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderilen K.D. "zimmet" suçundan tutuklanmıştı.

        Soruşturma kapsamında, polis ekiplerince belirlenen 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, firari şüpheli E.T.'nin kayınpederi, kayınvalidesi ve kayınbiraderinin yanı sıra çalınan altınların yüklendiği araçta bulunduğu kamera kayıtlarından tespit edilen şüphelilerden 1'i ile altınların bir kısmını almak için gelen başka bir kişinin de aralarında bulunduğu 10 zanlının yakalandığı bilgisine ulaşılmıştı. Soruşturmada, faillerle organize ve planlı şekilde hareket ettiği belirlenen diğer şüphelileri tespit etmek için çalışmaların sürdüğü kaydedilmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da dehşet! Sokakta tartıştığı ev sahibini öldürdü!
        İstanbul'da dehşet! Sokakta tartıştığı ev sahibini öldürdü!
        Akılalmaz olay! 1 dakikada 4 motosiklet! Çocuk hırsızlar!
        Akılalmaz olay! 1 dakikada 4 motosiklet! Çocuk hırsızlar!
        Sezin'in ölümünde kusurlu sayılan sürücü için karar!
        Sezin'in ölümünde kusurlu sayılan sürücü için karar!
        Güllü'nün kızı ve arkadaşı gözaltında!
        Güllü'nün kızı ve arkadaşı gözaltında!
        Anne çocuğun ağzını bantlayıp darp ettiler! Evde gasp dehşeti!
        Anne çocuğun ağzını bantlayıp darp ettiler! Evde gasp dehşeti!
        "Senden boşanmak iyi geldi"
        "Senden boşanmak iyi geldi"
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        Kan donduran olay... Avukat annesini öldürdü!
        Kan donduran olay... Avukat annesini öldürdü!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        2 yıl kaçtı defalarca bıçaklandı! 8 defa kalbi durdu! Gülhan'ı koruyamadık!
        2 yıl kaçtı defalarca bıçaklandı! 8 defa kalbi durdu! Gülhan'ı koruyamadık!
        "En büyük hayal kırılığı..."
        "En büyük hayal kırılığı..."
        TURKOVAC'ın mimarlarından yeni müjde! KKKA'ya yerli aşı geliyor
        TURKOVAC'ın mimarlarından yeni müjde! KKKA'ya yerli aşı geliyor
        Tedesco'dan kadro kararı!
        Tedesco'dan kadro kararı!
        Taksim neden Taksim?
        Taksim neden Taksim?
        Enflasyon hesabı değişiyor
        Enflasyon hesabı değişiyor
        Yeni yılda para biriktirmek için 7 tavsiye!
        Yeni yılda para biriktirmek için 7 tavsiye!
        G.Saray Stade Louis'te kayıp!
        G.Saray Stade Louis'te kayıp!
        Orta ve Doğu Karadeniz için önemli uyarı!
        Orta ve Doğu Karadeniz için önemli uyarı!
        Usta isimlerden Galatasaray maçı için flaş yorum!
        Usta isimlerden Galatasaray maçı için flaş yorum!
        Trump'tan Biden dönemine ait iddia
        Trump'tan Biden dönemine ait iddia