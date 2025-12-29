AFAD tarafından sanal medya üzerinden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışının yaşandığı illerimizdeki gelişmeler AFAD Başkanlığımız tarafından yakından takip edilmekte, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında gerekli çalışmalar yürütülmektedir. Bahse konu illerimizde Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri toplanmış olup kurumlar arasında koordinasyon sağlanmaktadır. Kar yağışının yoğunlaşması nedeniyle ulaşıma kapanan Bolu/Gerede-Karabük-Çankırı/Çerkeş yollarında, Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerince yol açma çalışmaları aralıksız sürdürülürken, yolda kalan vatandaşlarımıza AFAD ve Kızılay ekiplerimiz tarafından gerekli destekler sağlanmaktadır. Bu kapsamda AFAD tarafından 178 personel ve 47 araç, Türk Kızılay tarafından ise 16 personel ve 4 araç, Bolu-Gerede, Karabük ve Çankırı-Çerkez'de sahada görev yapmaktadır. Yolda mahsur kalan vatandaşlarımıza 782 kumanya ve 600 battaniye yardımı yapılmıştır. Vatandaşlarımızın, başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ile yerde kar örtüsü olan yüksek ve eğimli alanlarda çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz. Gelişmeler takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi.