Afganistan'da bir patlama daha 0:00 / 0:00

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Afganistan'ın başkenti Kabil'de akşam saatlerinde gerçekleşen ve şimdiye kadar 4 ABD askeri ile 50 sivilin hayatını kaybettiği bilinen patlamaların ardından, bir kez daha şiddetli bir patlama meydana geldi.

Kabil'deki AA muhabiri, havaalanı yakınlarındaki bombalı saldırılarda hayatını kaybeden ve yaralananların götürüldüğü İlk Yardım Hastanesinde beklediği sırada, şiddetli bir patlamayla sarsıldıklarını bildirdi.

FoxNews muhabirinin son dakika haberine Kabil'de 10 ABD askeri hayatını kaybetti.

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