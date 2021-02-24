İHA

Adana'da aile polisi, kredi kartı borcu yüzünden tartıştığı eşine silah çekip, öldürmek isteyen kocayı son anda yakaladı.

İHA'nın haberine göre olay, Yüreğir ilçesine bağlı Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Raziye Y. (41) bir süre önce kendisine şiddet uyguladığını öne sürerek kocası Nuri Y.’den (47) şikâyetçi oldu. Bu nedenle Nuri Y. evden uzaklaştırma aldı. Uzaklaştırma bitince de Raziye Y. eşini affetti. Tekrar çift birlikte yaşamaya başladı. Dün de kredi kartı borcu yüzünden çift arasında tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Nuri Y. eşine tabanca çekip, "Seni öldüreceğim; seni elimden kimse kurtaramaz" diye bağırdı. Bu sırada evden çıkıp üst katlara doğru kaçan kadın, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Bu çağrı üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kısa sürede adrese ulaştı.

Polis kocayı etkisiz hale getirdi. Yapılan aramada polis, içinde 5 mermi bulunan tabancayı apartmanın çatı katında ele geçirdi. Karı koca polis merkezine götürülüp ifadeleri alındı. Raziye Y., kredi kartı borcu yüzünden eşinin kendisine tabanca çekip ölümle tehdit ettiğini söyleyip şikâyetçi oldu. Eşinin ifadesini yalanlayan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.