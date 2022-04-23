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Haberler Gündem 3. Sayfa KORKUNÇ! Son dakika haberi: İstanbul'da yaşandı... Ailesinin önünde öldüresiye dövdüler!
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Ailesinin önünde öldüresiye dövdüler! Maganda hafif kalır!

İstanbul'da, bir annenin çocuğunun yanında lüks bir otomobil sürücüsünün trafikte yaşadığı hiddetin üzerinden çok geçmeden kan donduran bir olay daha mega kentte yaşandı. Bir sürücü, küçük çocuğu ve eşinin gözlerinin önünde iki trafik magandası tarafından akılalmaz biçimde darp edildi. Vatandaşların araya girmesinin ardından son bulan olay, cep telefonu kamerasına da yansıdı

KORKUNÇ! Son dakika haberi: İstanbul'da yaşandı... Ailesinin önünde öldüresiye dövdüler!
Ailesinin önünde öldüresiye dövdüler! Maganda hafif kalır!
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HABERTURK.COM

Son dakika haberler... İstanbul Beylikdüzü'nde kan donduran bir trafik kavgası yaşandı. Eşi ve çocuğuyla seyir halinde olan bir sürücü, bir başka araçtaki sürücü ve arkadaşı tarafından yolun ortasında durduruldu.

AİLESİNİN ÖNÜNDE DÖVDÜLER

Ardından ise ailesiyle seyahat halinde olan sürücü, iki kişi tarafından eşi ve çocuğunun gözlerinin önünde feci biçimde darp edildi.

OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTILAR

Olayı görenlerin araya girmesi ve trafik magandalarını durdurmasının ardından ise iki şüpheli araçlarına binerek olay yerinden uzaklaştı. Darp edilen sürücünün yüzü ve gömleği ise kan içinde kaldı.

O ANLAR CEP TELEFONUNA YANSIDI

İnsanın kanını donduran o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla çekildi.

Beylikdüzü Son dakika isimli paylaşımcı tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntü büyük tepki çekti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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